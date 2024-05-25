Sezonun son bale prömiyeri Süreyya Operası'nda sahnelendi
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 'Piccole Danze'nin prömiyerini Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Eser, bugün 16:00'da aynı mekanda sanatseverlerle buluşacak.
'Minval', 'Nox', 'Kurban' ve 'Danzon' olmak üzere dört ana başlıktan oluşan 'Piccole Danze'; insanlar, yaşam ve kadın-erkek ilişkileri temalarını sanatseverlere sorgulatıyor.
Berk Sarıbay’ın koreografisi, Akın Sevgör’ün müziği ile dünya prömiyerini yapan Minval, Deniz Özaydın’ın koreografisi, Utku Şilliler’in müziği ile Nox, Uğur Seyrek’in koreografisi, F. Chopin’in müziği ile Kurban ve Armağan Davran- Volkan Ersoy’un koreografisi, Arturo Márquez’in müziği ile Danzon izleyicilere eşsiz bir görsel şölen sunuyor.