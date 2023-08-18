Sıfır atık tiyatrosu ile iklim değişikliğine farkındalık oluşturulacak

İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için sanattan spora birçok alanda hayata geçirilen uygulamalar her geçen gün artmaya devam ediyor. İngiltere’nin başkenti Londra’da kurulan Greenhouse Tiyatrosu da ülkenin ilk “sıfır atık” tiyatrosu olma özeliği ile hem yaratıcı hem de çevreye duyarlı bir sanat anlayışı sundu. Yaklaşık 5 yıl önce tiyatro yönetmeni Oli Savage ve arkadaşları tarafından kurulan tiyatronun binası geri dönüştürülebilir malzemeler ile inşa edildi.

Gün ışığından olabildiğince yararlanmak ve elektrik kullanımını en aza indirmek adına çatısı güneş ışığını geçirebilen materyallerle tasarlanan, zemini ise çimlerle kaplı olan tiyatro, daha çok yaz aylarında oyun çıkarıyor. Sahnelerde kullanılan dekor ve kostümler ikinci el olarak temin edilirken sonrasında hala kullanılabilecek olanlar, bunlara ihtiyaç duyan başka topluluklara aktarılıyor. Kalan malzemeler de geri dönüştürülerek döngüsel ekonomiye katkı sağlanıyor. Binada satılan ve tüketilen her şeyin organik ya da doğa dostu olduğu tiyatronun hedefinde, bu yaz 16 oyunu izleyici ile buluşturmak var.

“Bu vizyonla kurulan ilk topluluğuz”

Tiyatroya ilişkin değerlendirmede bulunan Greenhouse Tiyatrosu’nun Kurucusu ve Yönetmeni Oli Savage, “İngiltere'nin sıfır atık vizyonuyla kurulan ilk tiyatro topluluğu biziz. Dünyada da benzer bir yapılanma ile henüz. Bu, performanslarımızdan binanın inşasına kadar her aşamayı sıfır atık ya da sıfır atığa en yakın şekilde gerçekleştirdiğimiz anlamına geliyor” dedi.

Tiyatroyu kurma fikrinin 2017’de yakın bir arkadaşının yazdığı senaryoyu okumasıyla ortaya çıktığını söyleyen Savage, “Hikaye, gezegene karşı işlediğimiz şiddeti anlatıyordu. İnsanların diğer insanlara ya da hayvanlara şiddet uygulandığında ne kadar şoka girdiği ama konu gezegenin kendisine geldiğinde kimsenin yeteri kadar tepki göstermediği üzerine çok ilginç bir çalışmaydı” diye konuştu.

“Doğaya yakın hissettiriyoruz”

Oyunlarda özelikle iklim değişikliğini işaret eden temaları seçmediklerini, normal bir tiyatro sahnesinde karşılaşılabilecek konuları da işlediklerini belirten Savage, sundukları deneyimle izleyicilere, doğaya ve birbirlerine daha yakın hissetme tecrübesi kazandırdıklarını söyledi.