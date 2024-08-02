Sinema keyfi yapmak isteyenlere 8 alternatif

Türkiyedeki sinema salonlarında bugün, gerilimden korkuya, aksiyondan animasyona, ikisi yerli, 8 film sinemaseverlerle buluşacak.

Harold ve Mor Tebeşir

Zachary Levi, Zooey Deschanel ve Jemaine Clementin başrollerini paylaştığı 'Harold ve Mor Tebeşir' filmi, Carlos Saldanha yönetmenliğinde beyaz perdede yerini alacak. Karikatürist Crockett Johnsonın klasik çocuk kitabından uyarlanan film, mor tebeşiriyle çizdiği her şeyi hayata geçirebilen Haroldın, büyüyüp kendini kitap sayfalarından fiziksel dünyaya taşımasıyla başından geçenleri anlatıyor.

Geber!

Lakshya, Raghav Juyal ve Tanya Maniktalanın oynadığı 'Geber!' filmi bu hafta aksiyon ve gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. Nikhil Nagesh Bhatın yönettiği ABD ve Hindistan ortak yapımı film, orduda komando olarak görev yapan bir adamın, sevdiği kızın zorla başka bir adamla evlendirileceğini öğrenmesi sonrasında çıktığı yolculukta başından geçen olaylar etrafında dönüyor.

Tuzak

Josh Hartnett, Ariel Donoghue ve Saleka Shyamalanın rol aldığı M. Night Shyamalan yönetmenliğindeki 'Tuzak', bir baba ve genç kızının gittikleri bir pop konserinde karanlık ve uğursuz bir olayın merkezinde kalmalarını odağına alıyor.

Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas

Yoondong Oh ve Geun Minin yönetmenliğini üstlendiği, müzikal film 'Blackpink World Tour Born Pink in Cinemas' dün izleyici ile buluştu. Sınırlı bir süre sinemalarda gösterilecek olan film, Güney Koreli ünlü pop grubu Blackpinkin Born Pink konser turunu konu ediniyor.

Biraz Yağmur Yağmalı

Qiu Yang yönetmenliğinde çekilen ABD, Çin, Fransa ve Singapur ortak yapımı 'Biraz Yağmur Yağmalı', 40 yaşındaki bir kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Velhan

Anastasiya Budakvanın filmi 'Velhan', birlikte eve çıkan üç genç kız arkadaşın kendilerine Velhan cinlerinin musallat olmasıyla yaşadıklarını anlatıyor.

Enasar: Sirayet-i Cin

Enes Hakan Tokyayın devam filmi 'Enasar: Sirayet-i Cin', bir grup arkadaşın eğlenceli başlayan partilerinin içinden çıkılmaz korkunç bir hal almasını konu ediniyor.

Benim Uçan Dev Maceram

Peru yapımı anime film 'Benim Uçan Dev Maceram', bir grup arkadaşın Nazca kültüründen efsanevi devlerin yardımıyla ailelerini bulmak için macera dolu bir yolculuğa çıkmalarını ele alıyor.