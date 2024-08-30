Sinema keyfi yapmak isteyenlere tavsiyeler

Çocuk izleyicilere hitap eden 'Cesur Kanatlar: Doğanın Sesi', genç kelebeklerin cesur macerasını konu ediyor. Patrick ve tırtıl arkadaşı Marty’nin heyecanlı macerasını izlemek isteyenler bu filmi mutlaka görmeli.

Bir seri katil hikayesi olan 'Sevgilim Kaç' gerilim filmi sevenlerin tercihi olabilir. Film, dijital bir aile asistanını test etmek üzere seçilen ailenin başından geçen olayları anlatıyor.

'Oyunda Kal: Eğlence Arenası', bir yarışma programına katılan on iki gencin, büyük ödül için verdikleri mücadeleyi konu ediyor.

Erkan Özcan'ın yönettiği komedi 'Kar Masalı’nda, tehlikeli bir suçlu olan bir mahkumun raporunu yazmakla görevlendirilen bir psikiyatristin hikayesine tanıklık edeceksiniz.

'Aşka Düşmek', kendilerinden kaçmaya çalışan Kira ve Ian’ın bir hafta sonunda tanışmalarının romantik aşk hikayesi konu alıyor. Aralarında büyük bir çekim hisseden ikili, bir buçuk günün ardından birbirlerinden ayrılıp eski hayatlarına döner. Fakat ikisinin de artık kendilerinden kaçmayı bırakması gerekecektir.

Haftanın filmlerinden 'El Kafirun', cin ana temasına dayanan bir korku filmi. İki hırsızın hikayesini ele alan filmde, cinlerle dolu evde kısılıp kalan 2 kişinin yaşadıkları konu ediliyor.

'İvanushki: Son Tur', çocukluk hayallerini gerçekleştirmeye karar veren üç arkadaşın hikayesini konu ediyor.