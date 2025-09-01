Sinema tarihi koruma altında

Bakanlığın çalışmasıyla, hem Osmanlı İmparatorluğu’n­dan Atatürk dönemine uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu hem de Prof. Dr. Sami Şekeroğ­lu tarafından kurulan Mimar Si­nan Güzel Sanatlar Üniversite­si (MSGSÜ) Sinema-TV Mer­kezi Koleksiyonu, özel arşiv merkezlerine taşındı. Bakanlık­tan yapılan açıklamaya göre, MS­GSÜ’nün Beşiktaş Balmumcu yerleşkesinde uzun yıllardır mu­hafaza edilen Prof. Sami Şeke­roğlu Koleksiyonu, yapılan tek­nik incelemeler sonucu binanın yüksek deprem riski taşıması ne­deniyle taşındı. Yaklaşık 10 bin filmi kapsayan koleksiyon, üni­versitenin Bomonti Kampüsü’n­de inşa edilen, iklimlendirme sis­temleriyle donatılmış modern bir arşiv merkezine aktarıldı.

Diğer taraftan, Kültür ve Tu­rizm Bakanlığına ait Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dö­neminden kalan nitrat taban­lı film koleksiyonu, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı kutlama­ları kapsamında bir araya getiri­len Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi filmleri ile Türk sinema tarihine ait filmleri de kapsıyor. Bu değerli arşivin de Genelkurmay Başkanlığı Gör­sel Yapım ve Foto Film Merke­zi Komutanlığı bünyesinde Ba­kanlık tarafından kurulan özel arşiv merkezine taşınma işlem­leri gerçekleştirildi. Bu filmler hem nitrat tabanlı olarak koru­nuyor hem de dijitalleştirilerek çağın gerektirdiği biçimde gele­ceğe taşınıyor.