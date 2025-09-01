  1. Dünya Gazetesi
Sinema tarihi koruma altında

Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun soluklu bir çalışmanın ardından Türk sinema tarihinin hafızası niteliğindeki iki büyük koleksiyonu modern koşullarda koruma altına aldı.

Bakanlığın çalışmasıyla, hem Osmanlı İmparatorluğu’n­dan Atatürk dönemine uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu hem de Prof. Dr. Sami Şekeroğ­lu tarafından kurulan Mimar Si­nan Güzel Sanatlar Üniversite­si (MSGSÜ) Sinema-TV Mer­kezi Koleksiyonu, özel arşiv merkezlerine taşındı. Bakanlık­tan yapılan açıklamaya göre, MS­GSÜ’nün Beşiktaş Balmumcu yerleşkesinde uzun yıllardır mu­hafaza edilen Prof. Sami Şeke­roğlu Koleksiyonu, yapılan tek­nik incelemeler sonucu binanın yüksek deprem riski taşıması ne­deniyle taşındı. Yaklaşık 10 bin filmi kapsayan koleksiyon, üni­versitenin Bomonti Kampüsü’n­de inşa edilen, iklimlendirme sis­temleriyle donatılmış modern bir arşiv merkezine aktarıldı.

Diğer taraftan, Kültür ve Tu­rizm Bakanlığına ait Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dö­neminden kalan nitrat taban­lı film koleksiyonu, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı kutlama­ları kapsamında bir araya getiri­len Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi filmleri ile Türk sinema tarihine ait filmleri de kapsıyor. Bu değerli arşivin de Genelkurmay Başkanlığı Gör­sel Yapım ve Foto Film Merke­zi Komutanlığı bünyesinde Ba­kanlık tarafından kurulan özel arşiv merkezine taşınma işlem­leri gerçekleştirildi. Bu filmler hem nitrat tabanlı olarak koru­nuyor hem de dijitalleştirilerek çağın gerektirdiği biçimde gele­ceğe taşınıyor.