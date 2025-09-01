Sinema tarihi koruma altında
Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun soluklu bir çalışmanın ardından Türk sinema tarihinin hafızası niteliğindeki iki büyük koleksiyonu modern koşullarda koruma altına aldı.
Bakanlığın çalışmasıyla, hem Osmanlı İmparatorluğu’ndan Atatürk dönemine uzanan nitrat tabanlı film koleksiyonu hem de Prof. Dr. Sami Şekeroğlu tarafından kurulan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Sinema-TV Merkezi Koleksiyonu, özel arşiv merkezlerine taşındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MSGSÜ’nün Beşiktaş Balmumcu yerleşkesinde uzun yıllardır muhafaza edilen Prof. Sami Şekeroğlu Koleksiyonu, yapılan teknik incelemeler sonucu binanın yüksek deprem riski taşıması nedeniyle taşındı. Yaklaşık 10 bin filmi kapsayan koleksiyon, üniversitenin Bomonti Kampüsü’nde inşa edilen, iklimlendirme sistemleriyle donatılmış modern bir arşiv merkezine aktarıldı.
Diğer taraftan, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk döneminden kalan nitrat tabanlı film koleksiyonu, Atatürk’ün doğumunun 100. yılı kutlamaları kapsamında bir araya getirilen Osmanlı, Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemi filmleri ile Türk sinema tarihine ait filmleri de kapsıyor. Bu değerli arşivin de Genelkurmay Başkanlığı Görsel Yapım ve Foto Film Merkezi Komutanlığı bünyesinde Bakanlık tarafından kurulan özel arşiv merkezine taşınma işlemleri gerçekleştirildi. Bu filmler hem nitrat tabanlı olarak korunuyor hem de dijitalleştirilerek çağın gerektirdiği biçimde geleceğe taşınıyor.