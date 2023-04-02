Sinema yazarı Sungu Çapan yaşamını yitirdi

Türkiye'nin yetiştirdiği değerli sinema yazarlarından, uzun dönem Cumhuriyet bünyesinde okurlarla buluşan usta gazeteci Sungu Çapan hayatını kaybetti. Çapan, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

SİYAD açıklama yaptı

Çapan'ın ölüm haberi, medya ve kültü sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Sinema Yazarları Derneği'nden (SİYAD) yapılan açıklamada "Türkiye'nin yetiştirdiği değerli sinema yazarlarından biri olan, duayenimiz, ağabeyimiz, arkadaşımız Sungu Çapan'ı kaybettik... Başımız sağ olsun..." denildi.