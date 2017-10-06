Sirkeci Garı'nda Balkan rüzgarı esecek

06 Ekim 2017

Balkan Göçmenleri 15 Ekim'de Sirkeci Garı'nda buluşmaya hazırlanıyor. Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak organizasyonda modacı Müesser Kurt'un 6 aylık bir çalışmayla hazırladığı Balkan Kıyafetleri defilesi moda dünyasıyla buluşacak.

2008'den bu yana Kosova Prizrenliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin her yıl düzenlediği ve büyük Balkan Göçünü anlatan "Bir Kofer, Bir Sandık" etkinliğinde bu yıl Modacı Müesser Kurt'un hazırladığı ve koreografisini Asil Çağıl'ın yaptığı Balkan Kıyafetleri defilesi ile yöresel kıyafetler tanıtılacak.

Hem geleneksel Balkan kıyafetlerinin günümüz modasıyla yorumlandığı, hem de yöresel giysilerin yer alacağı defile, 15 Ekim Pazar günü 14.00'da Sirkeci Garı'nda düzenlenecek Bir Kofer Bir Sandık etkinliği kapsamında gerçekleştirilecek. Balkan ülkelerinin yöresel kıyafetlerinden oluşan 30 parçalık defile Balkan rüzgarı estirecek. Bu defile için 6 aydır hazırlandığını belirten Modacı Müesser Kurt, "Hem eski yöresel kıyafetlerin orijinalleri, hem de günümüz yorumunu kattığım kıyafetler Bir Kofer Bir Sandık etkinliği kapsamında moda dünyasının beğenisine sunulacak. Bu kıyafetler çok değerli. Kadife, ipek, şifon ve saten kumaşlar kullanılarak; sırma, nakış, kasnak işi, iğne oyası gibi çok ciddi zaman ve emek harcanan işlerle tamamlandı. Her bir kıyafet en az 6 parçadan oluşuyor ve her parça için ayrı bir el emeği harcanıyor. Bu defileyle amacım Balkan kültürünü yaşatmak, bu kültürün öğelerini dünyaya duyurmak. Balkan coğrafyasında böyle bir defile yapılmadı. Bu konuda öncü olmak, diğer meslektaşlarımla birlikte bu alanda çalışmalar yapmak veya onların da bu konuya eğilmesine vesilede bulunmak en büyük arzum. Bir ilk niteliği taşıyan bu defilenin Balkan göçmenlerinin büyük buluşması 'Bir Kofer Bir Sandık' etkinliğinde gerçekleşecek olması benim için ayrıca büyük bir mutluluk" dedi.