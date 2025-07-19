Sırrı Süreyya’nın ardından saçlarını kazıttığı söyleniyordu! Sezen Aksu son görüntüsünü paylaştı, yorum yağdı
Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün ardından saçlarını kısacak kestirdiği öne sürülen Türk pop müziğinin efsane ismi Sezen Aksu, son fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.
Türk pop müziğinin yaşayan efsanesi Sezen Aksu’nun DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in ölümünün ardından saçlarını kestirdiği öne sürülmüştü.
Minik Serçe’nin siyasete atılmadan önce senarist, yönetmen ve yazar kimlikleriyle Türkiye’nin yakından tanıdığı Önder’le arkadaş olduğu biliniyordu.
Sırrı Süreyya Önder’in ölümü üzerine büyük üzüntü yaşayan Sezen Aksu, cenaze törenine sarı güller göndermişti.
Seze Aksu, Instagram hesabından son halini yansıtan bir fotoğraf paylaştı. Saçlarını kısacık kestirdiği görülen Aksu’nun fotoğrafına yorum yağdı.
Sezen Aksu hayranları “Ne yapsa yakışıyor” gibi yorumlar yaptı.