'Sivrisinekler' oyunu Frankfurt'ta izleyicisiyle buluştu

Festivalin Başkanlığını üstlenen Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu, Gallus Theatre'daki gösterimin ardından yaptığı konuşmada, Frankfurt adına, Avrupa’da böyle bir oyunu seyirciyle buluşturmaktan gurur duyduklarını belirtti.

İBB Şehir Tiyatroları'na 'Ayla Algan Özel Ödülü' verildi

Kellecioğlu; “Bu festivali Şehir Tiyatroları ve Türk sanatı adına önemli bir isim olan Ayla Algan’a adadık. Ayla Algan bizim için çok kıymetliydi ama benim için çok farklı bir insandı. Annemdi, ablamdı, hocamdı, Tiyatro Frankfurt’un her şeyiydi. Uzun yıllar emek verdiği Darülbedayi’ye, bizim festivalin birincisini İstanbul Şehir Tiyatrolarının 100. Yılında beş oyunla buraya getirerek bu akımı başlatan İBB Şehir Tiyatrolarına bu yıl Ayla Algan özel ödülünü de takdim etmek istiyorum." dedi.

İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşegül İşsever de festivale çok büyük bir keyifle katıldıklarını aktararak, "Binlerce kilometre ötede Türk tiyatrosunu yaşatmak için çaba sarf eden, emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da desteğimiz sürecektir. Ayrıca bu sene Ayla Algan’ın anısına yaptığınız için çok teşekkür ederim. Ayla Algan bizim için de çok özeldir. Çok özel bir insandı zaten. Hem ablamız hem öğretmenimiz, arkadaşımız, değerli bir duayenimiz. Maalesef ki yerine yenileri gelmiyor. Bir devir kapandı. Biz de çok üzgünüz. Onun adını yaşatmaya çalıştığınız için biz size çok çok minnettarız." diye konuştu.

Ayşin Atav'ın tiyatroya verdiği ara son buldu

'Sivrisinekler' oyunuyla 11 yıl aradan sonra yeniden tiyatroya dönen tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ayşin Atav’a özel ödül takdim edildi. Almanya Hessen Eyaleti Bilim ve Kültür Bakanlığı eski Müsteşarı Ayşe Asar'ın elinden ödülünü alan Atav, Frankfurt’a ilk kez geldiğini ve Frankfurt'taki Türk seyircisiyle buluşmanın memnuniyetini aktararak, "Ben oyun oynarken bazen gözüm sizlere gidiyor. Hepiniz o kadar candan seyrettiniz ki. Önce geldiğiniz için size teşekkür ediyorum. Bir oyunla geldik ama çok mutlu dakikalar yaşadım." ifadelerini kullandı.