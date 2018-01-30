SİYAD 2017’nin en iyisini seçti: ‘Yaşamın Kıyısında’
SİYAD, 'Yaşamın Kıyısında'yı (Manchester by the Sea) 2017'nin en iyi yabancı filmi seçti.
Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), Kenneth Lonergan’ın yönettiği 'Yaşamın Kıyısında' (Manchester by the Sea) filmini, yapılan oylama sonucunda 2017’nin en iyi filmi seçildi.
Sıhhi tesisat, elektrik, kapıcılık gibi sıradan işler yaparak geçimini sağlamaya çalışan ve kalp hastası abisinin hastaneye kaldırılması üzerine uzun yıllardır uğramadığı kasabaya dönen Lee Chandler’in hikayesini anlatan filmin başrolünde Casey Affleck ve Michelle Williams yer alıyor.
Geçen yıl Türkiye’de vizyona giren tüm yabancı filmler arasında yapılan oylama sonucunda belirlenen ‘2017’nin en iyi 20 filmi’ listesinin ikinci sırasında ‘Toni Erdmann’, üçüncü sırasında ise ‘Beden ve Ruh’ yer aldı.
SİYAD üyelerinin seçimiyle belirlenen 2017 yılının en iyi 20 yabancı filmi, aldıkları oya göre sıralanmış olarak şöyle:
1) Yaşamın Kıyısında – Manchester by the Sea
2) Toni Erdmann
3) Beden ve Ruh – Teströl és lélekröl
4) Ay Işığı - Moonlight
5) Neruda
6) American Honey
7) ‘93 Yazı – Estiu 1993
8) Paterson
9) Umudun Öteki Yüzü – Toivon tualla puolen
10) Hizmetçi – Ah-ga-ssi
11) Kare – The Square
12) Loving Vincent
13) Dunkirk
14) Hayalet Hikayesi – Personal Shopper
15) Satıcı - Forushande
16) Blade Runner 2049
17) anne! – mother!
18) Jackie
19) Aquarius
20) Soygun – Good Time
2017 Türkiye Sineması Ödülleri’nin kazananları mart ayında gerçekleştirilecek 50. SİYAD Ödülleri töreninde açıklanacak.