SİYAD En İyi Film Adayları Rexx Sineması'nda
SİYAD "En İyi Film" adayları yönetmenlerinin de katılımıyla 10-11 Şubat'ta Kadıköy Rexx Sineması'nda gösterilecek.
Sinema Yazarları Derneği'nin (SİYAD) 2017 yılında gösterilen Türkiye yapımı filmler arasından "En İyi Film" kategorisine aday gösterdiği filmlerin toplu gösterimi yapılacak.
Filmler, Kadıköy Rexx Sineması'nda 10 ve 11 Şubat'ta izlenebilecek.
Yönetmenlerin de katılımıyla gerçekleşecek filmler ve gösterim saatleri şöyle:
Kaygı / Inflame 10 Şubat 13.00
Sarı Sıcak 10 Şubat 15.30
İşe Yarar Bir Şey / Something Useful 11 Şubat 13.00
Koca Dünya 11 Şubat 15.30
Körfez / The Gulf 11 Şubat 18.00