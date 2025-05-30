Son dakika haberi: Şarkıcı Şimal hayatını kaybetti
Son dakika... Uzun zamandır kanser tedavisi gören Şarkıcı Şimal 39 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi şarkıcının eşi sosyal medyadan paylaştı.
Son 4 yıldır meme kanseri ile mücadele eden ve kanseri yenen ünlü şarkıcı Şimal, geçen yıl da beynindeki tümör nedeniyle operasyon geçirmişti.
4 Mayıs'ta hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören 39 yaşındaki şarkıcının hayatını kaybettiği öğrenildi.
Acı kahberi ise Şimal'in eşi Necati Arıcı sosyal medya hesabından duyurdu. Arıcı açıklamasında, ''Eşim Şimal Gülen, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Kuşadası'na defnedilecektir. Helallik için yer bilgisi verilecektir'' ifadelerini kullandı.