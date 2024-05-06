SON DAKİKA: Kahtalı Mıçe'den üzücü haber: Kansere yakalandı (Kahtalı Mıçe kimdir?)

Kahtalı Mıçe lakabıyla tanınan Türk halk müziği sanatçısı Mustafa Aslan’ın gırtlak kanserine yakalandığı öğrenildi. 71 yaşındaki Kahtalı Mıçe’nin Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Kahtalı Mıçe'nin sağlık durumu hakkında son gelişmeyi Onur Akay duyurdu:

* Gırtlak kanseri teşhisi konulan sanatçımız Antalya'da tedavi görüyor. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yatan sanatçımızın kemoterapi tedavisi de devam ediyor. Ayrıca sanatçımızın ekonomik anlamda sıkıntılar yaşadığını da öğrendim. Lütfen dualarınızı esirgemeyin.

Kahtalı Mıçe kimdir?

Kahtalı Mıçe adıyla ünlenen Mustafa Aslan, 1953'te Adıyaman Kahta'ta doğdu. Musta Aslan'ın 'Mıçe' lakabı ise Mustafa adının kısaltılmış halidir.

İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulu'nda okuyan Mustafa Aslan, çcukluğunda pamuk tarlalarında çalıştı. Bu sebeple ilkokulu dokuz senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı.

17 yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yapan Kahtalı Mıçe, düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğü'nde işe başladı.

1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'te yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etti ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti.

Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendiren Kahtalı Mıçe, Sırrı Süreyya Önder'in yönetmenliğini üstlendiği 'Beynelmilel' filminde de rol almıştı.

1975 yılında Hülya Hanım ile evlenen Kahtalı Mıçe'nin dört çocuğu bulunuyor.