Son dakika... Nuri Alço'nun sağlık durumunda son gelişme

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço, 6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.

73 yaşındaki sanatçının beyin kanaması geçirdiği açıklanmıştı. Ünlü oyuncunun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor.

Alço'nun eşi Burcu Alço 12 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti. Normal odaya geçtik" ifadelerini kullanmıştı.

Burcu Alço, Nuri Alço’nun sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi şöyle paylaştı:

* Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm...