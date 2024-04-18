Son dakika... Nuri Alço'nun sağlık durumunda son gelişme
Son dakika haberi... Yaklaşık iki hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan sinema oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumuyla ilgili son gelişme... Beyin kanaması geçirerek yoğun bakımda tedavi altına alınan Alço, yarın taburcu oluyor.
Türk sinemasının ünlü oyuncularından Nuri Alço, 6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
73 yaşındaki sanatçının beyin kanaması geçirdiği açıklanmıştı. Ünlü oyuncunun tedavisi Eskişehir Şehir Hastanesi'nde sürüyor.
Alço'nun eşi Burcu Alço 12 Nisan’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Yoğun bakım sürecimiz çok şükür bitti. Normal odaya geçtik" ifadelerini kullanmıştı.
Burcu Alço, Nuri Alço’nun sağlık durumuna ilişkin son gelişmeyi şöyle paylaştı:
* Yarın taburcuyuz. 'Evimize seni götüreceğim' demiştim aşkım. Seni çok seviyorum çok... Varlığına, aldığın her nefese şükürler olsun. Bir kez daha binlerce kez daha iyi ki Nuri'm...