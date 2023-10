Sonbahar ruhuna uyumlu Ghostly Kisses konseri

Fransız-Kanadalı şarkıcı ve söz yazarı Ghostly Kisses, son çalışması Golden Eyes ile müzikseverlerle buluşuyor. Bu akşam Türkiye’deki dinleyicilerinin Maximum Uniq Box’ta karşısına çıkacak olan sanatçı melankolik sesiyle anılıyor. Spotify’da dünyada en çok dinlenen şehirler listesinde yer alan Ghostly Kisses, Elektro-Pop ve Dream Pop tarzındaki şarkılarıyla geniş kitlelerin ilgisini çekiyor. Sonbaharın ruhuna yakışan sesi ve şarkılarıyla, gerçek adı Margaux Sauvé olan Kanadalı dream pop sanatçısının Spotify’da dünyada en çok dinlenen şehirler listesinde İstanbul birinci sırada bulunuyor.

Türkiye’deki müzikseverlerle buluşmak için gün sayan, Elektro-Pop, Dream Pop müzik tarzıyla adından övgü ile bahsettiren Margaux Sauvé, nam-ı diğer Ghostly Kisses, dream pop olarak adlandırılan besteleriyle geniş kitlelerin dikkatini çekmeyi başardı. ‘’Empty Note’’, ‘’The City Holds My Heart’’, "Heartbeat’’, "Stay’’, "Where Do Lovers Go?’’, "Zombie’’, ‘’Heaven, WaGit’’ gibi parçalar en çok dinlenen şarkıları arasında. Quebec – Kanada’da yaşayan Ghostly Kisses adı, William Faulkner’ın “Ve dudaklarımı küçük hayalet öpücüklerle fırçala” dizesini içeren ‘’Une ballade des dames perdues’’ adlı şiirinden esinlenilmiş. İngiliz dergi Clash, Ghostly Kisses’in müziğini “ağırlıksız bir kaliteye sahip’’ olarak tanımlıyor. Ghostly Kisses’ın çok sevilen “Empty Note” şarkısı, Netflix’in Türkiye’de de çok izlenen The Rain dizisinde yer aldı.