Stranger Things 5’e özel gözlük koleksiyonu

Hindistan merkezli gözlük markası Lenskart, Netflix dizisi Stranger Things’in final sezonunu kutlamak amacıyla diziyle özel bir iş birliği gerçekleştirdi.

Erkek ve kadınlara yönelik hazırlanan sınırlı sayıdaki koleksiyon, gözlüğü yalnızca bir ihtiyaç değil, güçlü bir stil ve ifade aracı olarak konumlandırmayı hedefliyor. Lenskart CEO’su Peyush Bansal, bu iş birliğinin pop kültürünü “sıkıcı” algılanan bir kategoriye taşıdığını vurguladı.

Gen Z odaklı nostaljik tasarımlar

Toplam 11 modelden oluşan koleksiyon, dizinin “Upside Down” evreninden ilham alıyor. 1980’lerin retro tasarım kodlarını cesur ve fütüristik detaylarla harmanlayan gözlükler, özellikle Gen Z tüketicilere hitap ediyor. Gunmetal ve asetat malzemelerle üretilen modellerde, dizinin ikonik karakterlerinden birine gönderme yapan “11” detayı dikkat çekiyor.