'Suçsuzlar Çağı Suçlular Çağı' oyunu prömiyer yaptı

Hukukun işlemediği bir düzende suçun herkese bulaşarak anonimleşmesi, suç kavramının keyfileşmesinin metaforik bir dille anlatıldığı oyunda Sertel Uğur, Mert Asker, Can Şıkyıldız, Berk Sezenler, Berk Yaparel ve Aydın Sezgin rol aldı. İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun, 12 Mayıs'a kadar Büyük Sahne'de izlenebilecek.