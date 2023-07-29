Sururi-Cezzar Teşvik Ödülü deprem bölgesine verilecek

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi’nin değerli bağışlarıyla hayata geçirilen 400.000 TL değerindeki Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü bu yıl deprem bölgesinde çalışmalar yürütecek Atta Festival ve Mordem Sanat’a sunuluyor.

Yeni bir çocuk oyunu yapılacak

Atta Festival, Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü desteğiyle deprem bölgesinde yaşayan genç oyuncularla birlikte yeni bir çocuk oyunu üretecek. Kabuk isimli oyun 2023 Ekim ayında başta Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Malatya olmak üzere depremden etkilenen illerde sahnelendikten sonra Kasım ayında 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İstanbul’da seyirciyle buluşacak.

El ele vermenin gücüne dair şiirsel bir performans olan Kabuk, uzak diyarlardan gelen, uyku tutmayan üç kardeşin, keşfettikleri dev bir deniz kabuğu aracılığıyla çıktıkları sürprizlerle dolu yolculuğun hikâyesini anlatacak.

Çocuklar için sanat festivali

Semih Ali Aksoy’un yazıp yöneteceği oyunun yapımcılığını Atta Festival ve festivalin kurucusu Hakan Silahsızoğlu üstleniyor. Türkiye’nin bebekler ve çocuklar için uluslararası sanat festivali olan Atta Festival her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü etrafında İstanbul’da gerçekleşiyor. Atta, festivalin yanı sıra, uluslararası işbirlikleriyle çocuklar için nitelikli çocuk tiyatroları üretiyor ve yıl boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde sahneliyor.

Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün bir bölümü ise, gençlik ve çocuk tiyatrosu alanında çalışacak genç tiyatroculara yönelik çalışmalar yürüten Mordem Sanat’ın Adıyaman, Maraş ve Hatay’da yürüteceği atölye çalışmalarını desteklemek üzere kullanılacak.