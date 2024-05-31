Tangolar ve kantolar sanat severlerle buluştu

Topluluk sanatçıları, 'Dinle sevgili dinle', 'Hatırla sevgili' ve 'Ben solmuş bir yaprak' gibi eserleri koro ve solo performanslarla sanatseverlerin beğenisine sundu. Konserde dansçıların şarkılar eşliğinde gerçekleştirdiği tango ve vals gösterileri beğeniyle izlendi.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılın ilk bahçe konserini vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Konsere yoğun ilgi olduğunu belirten Ercan, "Güzel havaya uygun olarak tango ve kantolarla başlamak istedik" dedi.