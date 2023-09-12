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Tarihi Glavany Köşkü, "NevmekanKandilli" olarak yeniden ziyarete açılacak

Metruk yapıları dönüştürerek "Nevmekan" adıyla yeniden hizmete sunan Üsküdar Belediyesi, Kandilli'deki Glavany Köşkü'nü, "NevmekanKandilli" olarak yeniden hizmete sunacak.

Haber Merkezi
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre Osmanlı Bankası'nın kurucusu David Glavany tarafından 1893'te Kandilli'ye inşa edilen köşk, yıllar sonra metruk halden kurtarıldı.

Yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda çiçekler ve yeşillikler içinde yer alan köşk, 15 Eylül'de ziyarete açılacak.