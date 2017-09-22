Tayland mutfağı İstanbul'da
Shangri-La Bosphorus, İstanbul'da düzenlenen Thai Yemekleri Festivali 23 Eylül'e kadar sürecek.
Tayland'ın yemek kültürünün tanıtılacağı Thai Yemekleri Festivali, 7-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da meraklılarıyla buluşuyor.
Shangri-La Bosphorus, İstanbul'daki etkinlik IST TOO’da Tayland Mutfağı’ndaki tecrübesiyle tanınan, gastronomi dünyasının deneyimli ismi Şef Seksan’ı ağırlıyor.
Festivalin menüsünde;Thai Platter, Tom yum goong, Pad Thai wrapped in egg omelette, Sticky rice dumpling, Thai herbs jumbo prawns gibi Tayland’a özgü birçok geleneksel lezzetin yanı sıra farklı pişirme teknikleri ve malzemeleri ile öne çıkan meze çeşitleri de bulunuyor.