14 Kasım 2018

Ahşap ve kolay döndürülebilen tekerleri sayesinde çocukların iki ellerini aynı anda kullanarak hem eğlenecekler hem de küçük yaşta kitap sevgisi edinecekler.

Renkli ve canlı çizimlerle dikkat çeken iç sayfaları, kafiyeli tekerlemeleri ve aktiviteli sorularıyla interaktif bir öğrenme seti olarak tasarlanan Tekerlekler İş Başında seti ebeveynlere eğlenceli bir kaynak sunuyor.

Sincap Yayınlarından çıkan Tekerler iş başında seti, Hilal Çorbacıoğlu’nun başarılı anlatımıyla çocuklar hem hareketli tekerleklerin eğlenceli dünyasını keşfediyor, hem de geniş kelime hazinesiyle bilişsel ve sosyal zekâları gelişiyor. İnteraktif okuma imkânı ile çocukların dikkat, algı ve hayal dünyalarının gelişimini destekleyen Tekerlekler İş Başında seti eğlenceli tekerlemeleriyle dil gelişimine de katkıda bulunuyor.