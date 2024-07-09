Teoman'ın gitarı 466 bin TL'ye satıldı: Tüm gelir çocuklar için harcanacak

Sanatçı Teoman, geçtiğimiz aylarda mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıkladı. Açıklamanın ardndan Teoman, bu kez Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için kolları sıvadı.

Teoman'ın kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarı, çevrimiçi olarak gerçekleşen Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında satışa çıkarıldı.

Tüm gelir çocuklar için harcanacak

Müzayede sonucunda 56 yaşındaki şarkıcı Teoman'ın gitarı, 466 bin TL'ye satıldı. Elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.