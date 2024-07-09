Teoman'ın gitarı 466 bin TL'ye satıldı: Tüm gelir çocuklar için harcanacak
Teoman, 30 yıl boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarını, Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlanmak üzere müzayedeyle satışa çıkarıldı. Müzayedede 466 bin TL'ye satılan gitardan elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.
Sanatçı Teoman, geçtiğimiz aylarda mirasının bir bölümünü devlet himayesindeki çocuklara bağışlayacağını açıkladı. Açıklamanın ardndan Teoman, bu kez Çocuk Esirgeme Kurumu'ndaki çocuklar için kolları sıvadı.
Teoman'ın kariyeri boyunca tüm bestelerini yaptığı gitarı, çevrimiçi olarak gerçekleşen Bosphorus Art Society, 'Cash on the Table' müzayedesi kapsamında satışa çıkarıldı.
Tüm gelir çocuklar için harcanacak
Müzayede sonucunda 56 yaşındaki şarkıcı Teoman'ın gitarı, 466 bin TL'ye satıldı. Elde edilen tüm gelir, Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlanarak çocuklar için harcanacak.