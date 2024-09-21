The Met'ten Yıldız Sanat Koleksiyonu’na ziyaret

Dünyanın en prestijli müzelerinden biri olan New York Metropolitan Sanat Müzesi’nin (The Met) üst yönetim ekibi, Yıldız Holding’in Çamlıca’daki kampüsünde bulunan sanat koleksiyonunu yerinde incelemek için İstanbul’a bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarete, Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker ev sahipliği yaparken, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker ve Pladis CEO’su Salman Amin de eşlik etti.

Ziyaret sırasında The Met ekibi, Yıldız Holding’in koleksiyonunda yer alan İslam eserleri, çağdaş sanat eserleri ve arkeolojik buluntuları yakından inceledi. Koleksiyonun dikkat çeken bölümleri arasında geleneksel hat sanatının örneklerinin sergilendiği Konuşan Yazılar ve insanlık tarihine ışık tutan arkeolojik eserler de yer aldı.

Murat Ülker: Sanatın evrensel dilinde buluştuk

Murat Ülker, geçtiğimiz aylarda The Met’i ziyaret ettiğini ve yönetim ekibini Yıldız Holding’in sanat koleksiyonunu incelemeleri için davet ettiğini belirterek “Metropolitan Sanat Müzesi’nde gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında ekibi İstanbul’a davet etmiştim. Bu ziyaret sayesinde Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’nda yer alan nadide eserleri birlikte inceleme fırsatı bulduk. Geleneksel hat sanatının zarafeti ve çağdaş sanatın yenilikçi ruhu, bu buluşmada bir araya geldi” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından İstanbul Boğazı’nda bir tur düzenleyerek kentin güzelliklerini paylaştıklarını söyleyen Ülker, "The Met ekibine ziyaretleri için teşekkür ederiz” dedi.