'The Night Agent' dizisinin 3. sezon çekimleri İstanbul'da başlayacak

'The Night Agent' dizisinin 3. sezonu çekimleri İstanbul'da başlayacak. İlk sezonuyla 2023'te en çok izlenen Netflix dizilerden biri haline gelen ve halen popüler diziler arasında 7. sırada yer alan dizinin 2. sezonu ise gelecek yıl izleyicilerle buluşacak.

2. sezon hakkında

Matthew Quirk'ün aynı adlı romanından uyarlanan dizi, acil durum hattına bakan düşük rütbeli FBI ajanı Peter Sutherland'ı merkezine alıyor. Dizinin yapımcılığını Shawn Ryan üstlenirken, yürütücü yapımcılığı Marney Hochman, Paul Bernard, Munis Rashid, Guy Ferland, Seth Gordon, Julia Gunn, David Beaubaire, Paul Neinstein, William Sherak, Nicole Tossou ve James Vanderbilt gerçekleştiriyor.