Tiyatro efsanesinden rekor: Haldun Dormen 98 yaşında yönetmen koltuğunda

1980 yılında müzikal oyun olarak sahnelenen, 1988'de ise TRT 1'de Haldun Dormen'in yönetmenliğinde televizyon dizisi haline gelen "Hisseli Harikalar Kumpanyası", bu kez İzmirli tiyatroseverlerle buluştu.

Usta sanatçı Haldun Dormen'in yazıp yönettiği yapım, uzun yıllar sonra yeniden büyük bir prodüksiyonla tiyatro sahnesine taşındı.

Oyun öncesinde seyirciler, usta yönetmenle fotoğraf çektirip sohbet etme fırsatı buldu. Gösteri, izleyicilerin tezahüratları eşliğinde başladı. Her replikte kahkahalara boğulan seyirci oyunu izlerken keyif dolu anlar yaşadı. Tam 101 kostümle sergilenen dev prodüksiyon seyircilerden tam not aldı. Oyun sonunda Haldun Dormen de sahneye çıkarak ‘Hisseli Harikalar Kumpanyası'nın unutulmaz şarkısını seyircilerle birlikte tekrar tekrar söyledi. Oyun kadrosu seyirciler tarafından ayakta alkışlandı.

"Bir 100 sene daha çalışmak istiyorum"

Gösteri öncesinde konuşan Haldun Dormen, büyük bir mutluluk içinde olduğunu belirterek, "Çok sevinçliyim çünkü çok sevdiğim bir oyun. İnşallah yine çok beğenilecek. Tezahüratla karşılandık, bu beni çok mutlu ediyor. 98 yaşında olduğumu hatırlatıp duruyorsunuz ama ne gerek var, bir 100 sene daha çalışmak istiyorum, Allah kısmet ederse" dedi.

"Bu bir rekor, Türkiye'de bir ilk"

Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağlar İşgören ise oyunun kendisi için özel bir anlam taşıdığını ifade ederek, "Hisseli Harikalar Kumpanyası ilk sahnelendiğinde ben yeni doğmuştum. Bugün kendi tiyatromda, hocam Haldun Dormen'in yönetiminde bu oyunu sahnelemek tarifsiz bir duygu. 98 yaşında bir yönetmenin böyle bir büyük müzikali yönetmesi Türkiye'de bir ilk. Bu aslında Cumhuriyetimizin 103. yılına doğru ilham veren bir rekor" dedi.

"Çocukluk hayalim gerçek oldu"

Oyunun müzik direktörü Serpil Günseli ise çocukken bu müzikali izleyip büyülendiğini söyleyerek, "Küçükken babamla Hisseli Harikalar Kumpanyası'nı izlemiştim ve ‘bir gün bu müzikalde çalışmak istiyorum' demiştim. Yıllar sonra Haldun Dormen'le yollarımız kesişti. 30 yıldır birlikte çalışıyoruz. 35 yıl sonra bu eserin yeniden sahnelenmesinde yer almak kalbime dokunan bir mutluluk" dedi.

Günseli, oyunun müziklerinin Erol Evgin'in seslendirdiği unutulmaz şarkılardan oluştuğunu hatırlatarak, "Sahne Tozu Tiyatrosu İzmir'e imzasını atmış bir tiyatro. Burada olmak, bu efsanevi oyunu yeniden canlandırmak bizim için gurur verici" diye konuştu.

Haldun Dormen'in yönetmenliğinde yeniden hayat bulan "Hisseli Harikalar Kumpanyası", yeni sezonda da İzmir'de seyirciyle buluşmaya devam edecek.