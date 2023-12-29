Tiyatro sahnesinde Oscar ödüllü bir oyun; Aşık Shakespeare

Günay Demirbağ

Serdar Biliş'in yönetmenliğinde, 40 kişilik sahne üstü ve 30 kişilik sahne arkası olmak üzere toplamda 70 kişilik dev kadro ile sahnelenen "Aşık Shakespeare", yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çekiyor.

Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu'nun canlandırdığı William Shakespeare ve Nezaket Erden'in Viola karakterini üstlendiği bu özel yapım, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde sezon boyunca izleyicilerle buluşacak. 6 ve 7 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek olan bu özel performans, tiyatro tutkunlarını bir deneyime davet ediyor.

Yüksek enerjisi, komedisi ve romantizmiyle dikkat çeken ve sahnelendiği tüm ülkelerde kapalı gişe oynanan “Aşık Shakespeare”, Serdar Biliş rejisi ve sahne üstünde 40, sahne arkasında 30 olmak üzere toplam 70 kişilik kadrosu ile tiyatro sahnesinde sergileniyor. Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu (William Shakespeare) ve Nezaket Erden’in (Viola) üstlendiği; Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu, Piu Entertainment ve Zorlu PSM ortak yapımı “Aşık Shakespeare”, sıra dışı rejisi ile sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izlenebilecek.

Sıradışı kostümler

Tiyatroya yazılan cesur bir aşk mektubu olarak yorumlanabilecek Aşık Shakespeare’de önemli bir prodüksiyon, sıra dışı kostümler, etkileyici danslar ve özgün müzikler bir araya gelerek tiyatronun birleştiriciliğini ve sınır tanımazlığını ortaya koyuyor. Oyunun şaşırtıcı atmosferini yansıtmak üzere bestelenen şarkılar, müzisyen Gülinler ve oyun için bir araya gelen özel orkestra tarafından sahnede canlı olarak seslendiriliyor.

Tiyatrodaki pek çok kalıbı yıkan ve tiyatroyu yeniden inşa eden William Shakespeare’in 16. yüzyıl İngiltere’sinde, yeni oyunuyla kendini ispat etme çabası içindeki gençliğine, genç bir kadının erkeklerin dünyasında sahneye çıkmak için verdiği tutkulu mücadeleye odaklanan “Aşık Shakespeare”, Shakespeare dönemi tiyatrosuna ve yaşamına dair çağdaş bir perspektif sunuyor.

Oyun, bir tiyatro kumpanyasının Shakespeare’in oyununu sahneleme sürecini, bir dizi yanlış anlaşılmayı, karmaşayı, kralları, kazaları ve aşkın en tuhaf hallerini anlatırken Shakespeare ve Marlowe efsanesine de göz kırpıyor. Genç Will’in tüm zamanların en büyük aşk hikâyesi olan Romeo ve Juliet'i yazma yazma sürecine tanıklık eden oyuna ilginin çok olduğu belirtiliyor.