Topraktepe Antik Kenti’nde Hz. İsa tasvirli binlerce yıllık 5 ekmek bulundu

Karaman Valiliği, Ermenek ilçesindeki Topraktepe Antik Kenti’nde (Eirenopolis Antik Kenti) yürütülen kazılarda bulunan ekmek buluntularına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, karbonlaşmış beş ekmek tespit edildiği ve bunlardan birinin üzerinde Hz. İsa tasviri ile Grekçe bir yazıt bulunduğu belirtildi.

Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan epigrafik incelemelerde yazıtta ‘Kutsanmış İsa’ya şükranlarımızla’ ifadesinin yer aldığı belirlenmiştir. Ekmek üzerindeki figür, klasik ‘kurtarıcı İsa’ (Pantokrator) betimlerinden farklı olarak ‘ekici’ veya ‘çiftçi İsa’ biçiminde tasvir edilmiştir. Bunun, dönemin dini anlayışında bereket ve emeğin sembolik önemine işaret ettiği değerlendirilmektedir.”

“Anadolu’daki en iyi korunmuş örnekler arasında”

Açıklamada, diğer ekmek örneklerinde Malta Haçı biçiminde bezemeler bulunduğu, uzmanların bu kalıntıların erken Hristiyanlık döneminde ayinlerde kullanılan “komünyon ekmeği” (eucharist bread) olabileceğini değerlendirdiği bildirildi.

Valilik, “Ekmeklerin karbonlaşarak günümüze ulaşmış olması, koruma koşullarının olağanüstülüğünü göstermektedir. Buluntular, Anadolu’da bugüne kadar belirlenen en iyi korunmuş örnekler arasında yer almaktadır” ifadelerini kullandı.

Kazı çalışmalarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izinleriyle Karaman Müze Müdürlüğü Başkanlığında yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Bakan Ersoy: Binlerce yıllık ekmek kalıntıları gün yüzüne çıkarıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya Tavşanlı Höyük’te 4 bin yıllık nohut, Konya Çatalhöyük’te 8 bin 600 yıllık, Eskişehir Küllüoba ve Karaman Topraktepe’de binlerce yıllık ekmek kalıntılarının gün yüzüne çıkarıldığını duyurmuştu.