Trabzon Kültür Yolu Festivali 100 horon gösterisiyle başladı

Trabzon Kültür Yolu Festivali, Trabzon 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gerçekleştirilen 100 horon gösterisi ile başladı. Festivalin açılış törenine, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Yardımcısı Alpaslan, Trabzon’un tarihi ve kültürel zenginliklerine dikkat çekerek, bu tür festivallerin şehrin tanıtımına ve turizmine büyük katkı sağladığını belirtti. Vali Yıldırım ise Trabzon’un kültürel mirasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına yapılan bu tür organizasyonların önemine vurgu yaptı.

Festivalin açılışında açıklamalarda bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin beşincisini düzenlediğimiz Trabzon’daki festivalimizi muhteşem bir gösteriyle başlatmış olduk. Dokuz gün boyunca Trabzon’umuzda kültür sanat alanında şölenler yaşayacağız. 40 noktada 500’den fazla etkinliğe bin sanatçımız katılacak. Halkımız kültüre sanata doyacak, hayırlı olsun diyorum” diye konuştu. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, kültürün bir milletin yüz yıllar boyunca oluşturduğu değerler olduğunu vurgulayarak “Bunların bazıları tamamen sahne oyunlarına dayanır bazıları sadece anlatımlardır. Ama gastronomi, kıyafet, oyunlar bunların hepsi kültürün birer parçası. İnşallah dokuz gün süreyle Trabzonumuz kültüre doyacak” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ise “Bu kadim şehrin üç tane alametifarikası var; tarih, kültür ve sanat. Trabzonumuz gibi kadim tarihi, kültürel ve sanatsal geleneğe sahip olan bir şehirde geçtiğimiz yıl ülke genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından başlatılan Kültür Yolu Festivali bu yıl da 16 şehrimizde artarak devam ediyor. Bu festivali kültürün ve sanatın bütün iç disiplinlerinin bir arada eş zamanlı olduğu bir festival olarak değerlendirerek şehrimizde yapılmasını kültür sanat şehri olan Trabzon adına çok olumlu, çok faydalı buluyorum” açıklamasında bulundu. Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü ve Türkiye Kültür Yolu Festivali Direktörü Selim Terzi daha sonra Art Meydan etkinliklerini ziyaret ederek sanatçılardan çalışmalarla ilgili bilgi aldılar.

Renkli görüntülerle başlayan festival, coşkuyla devam ediyor

Bakan Yardımcısı Alpaslan ve beraberindekiler daha sonra Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’ndeki Seyed Ehsan Mortazavi’nin fotoğraf sergisi “Yaşam – Life” ve İlhami Atalay’ın “Zirvedeki Renkler” resim sergisini, Şehir Müzesi’ndeki “Naci El-Ali’den Hanzala”, Güzel Sanatlar Galerisi’ndeki “Besmele-i Şerif Hat” sergilerini ziyaret ettiler. Ardından Kızlar Manastırı’na geçen protokol üyeleri, Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Anna Tarakanova ve Iakov Shvetcov’un performansını dinlediler. Daha sonrasında da Kızlar Manastırı’ndaki “Coğrafya Geleneğin Kaderi” ve “Trabzon Sûreti-Selatin Osmanlı Padişahları” sergilerini ziyaret ettiler.

Festival kapsamında çeşitli kültürel etkinlikler, konserler, sergiler ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Katılımcılar, Trabzon’un eşsiz kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Festivalin açılışında gerçekleştirilen 100 Horon Gösterisi, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Geleneksel Karadeniz müziği eşliğinde sergilenen horon gösterisi, katılımcılardan büyük alkış aldı. Etkinlikler, Trabzon’un çeşitli noktalarında devam edecek ve şehirde kültürel bir şölen yaşanacak. Trabzon Kültür Yolu Festivali, 30 Haziran’a kadar sürecek ve yerli yabancı birçok ziyaretçiyi ağırlayacak. Festival programı ve etkinlik takvimi, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın resmi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.