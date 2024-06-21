Trabzon Kültür Yolu Festivali 22 Haziran'da başlıyor

Birbirinden farklı etkinlik ve deneyimlere ev sahipliği yapacak 'Trabzon Kültür Yolu Festivali', yarın 15 Temmuz Hürriyet Parkı'nda horon gösterileriyle başlayacak. 9 gün sürecek organizasyon çerçevesinde, 500'den fazla etkinlik organize edilecek.

Festival süresince Trabzon Fuar Merkezi'ne kurulacak ana sahnede, Semicenk, Resul Dindar, Ferhat Göçer, Sinan Akçıl, Madrigal, Buray, Simge, Haluk Levent ve Ebru Yaşar, Trabzonlularla buluşacak. Kentin birçok farklı noktasında kurulacak sahnelerde ise İsmail Türüt, Retrobüs, Elif Avcı ve Erdal Şahin, Yücel Erzan, Umut Mürare, Ender Doğan, Ali Nuri Türkoğlu ve Ferhan Tülman, Murat Gökşen, Tansu Can ve Seyfullah Kartal gibi müzisyenler, sevenleriyle bir araya gelecek.

Dijital sanatın ev sahibi: Atatürk Köşkü

Yapay zeka algoritması kullanılarak Atatürk Köşkü'nde sergilenecek 'Atatürk Kültür Yolunda' adlı eserde, Atatürk'ün Trabzon'da ziyaret ettiği önemli yapılar, yapay zeka destekli dijital sanatla yeniden hayat bulacak.

Festival süresince Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Hülya Koçyiğit, yazar Beyhan Budak, İranlı fotoğraf sanatçısı Seyed Ehsan Mortavazi ile Nihat Hatipoğlu ve Emre Ermiş gibi isimler de söyleşilere katılacak.

Çocuklara özel etkinlikler

Festival süresince, Trabzon Botanik Parkı, Trabzon Olgunlaşma Enstitüsü ve Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenecek atölyelerde, geleneksel el sanatları çalışmaları sergilenerek farkındalık oluşturulacak. Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ne kurulacak "Çocuk Köyü" ile de çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler ve atölye çalışmaları yapılacak.