Trendyol çok satan kitaplarını listeledi
Trendyol, 27 Mart- 2 Nisan Kütüphane Haftası’na özel olarak 2023’ün ilk çeyreğinde kitap severler tarafından en çok ilgi gören kategorileri ve çok satan kitapları açıkladı.
Farklı kategorilerde on binlerce kitabı milyonlarca müşterisi ile buluşturan Trendyol, 27 Mart- 2 Nisan Kütüphane Haftası’na özel olarak 2023’ün ilk çeyreğinde kitap severler tarafından en çok ilgi gören kategorileri ve çok satan kitapları açıkladı.
Türkiye’nin e-ticaret platformlarından Trendyol, on binlerce kitabı okuyucusuyla buluşturmaya devam ediyor. Yılın ilk çeyreğinde dünya klasiklerinden kişisel gelişime, tarihten bilime, şiirden çocuk kitaplarına kadar onlarca farklı kategorideki kitapları Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterilerine ulaştıran Trendyol, 27 Mart- 2 Nisan Kütüphane Haftası’na özel olarak en çok talep gören kitapları açıkladı. Trendyol, yılın ilk çeyreğinde en çok satılan 3 kitabın çocuklar için aktivite ve eğitici kitap kategorisinden ‘2 Yaş Dikkat Ve 2 Yaş Etkinlik Seti’, roman kategorisinden ‘Maral Atmaca Yarasalar Serisi’ ve çocuk masal ve öykü kategorisinden ‘Yapı Kredi Yayınları-Büyük Sorular Kitabım Seti’’ olduğunu duyurdu.
En çok satılan roman Masumiyet Müzesi
Okuyucuların en çok ilgi gösterdiği kitap kategorisi ‘Roman’ olurken onu ‘Aktivite ve Eğitici Kitaplar’ kategorisi izledi. Roman kategorisinin en çok satan kitabı ise Orhan Pamuk imzasını taşıyan Masumiyet Müzesi oldu.
Okuyucuların dünya klasiklerine ilgisi de büyük oldu. Bu kategoride en çok satan kitap Rus yazar Dostoyevski’nin unutulmaz eseri ‘Suç ve Ceza’ olurken, onu Rus edebiyatının bir diğer klasiği ‘Anna Karenina’ ile George Orwell’in hiciv romanı ‘Hayvan Çiftliği’ izledi.
Çocuk kitapları kategorisinde en çok ‘Kiraz Ağacı ile Aramızdaki Mesafe’ye ilgi gösterilirken, ikinci sırada ‘Çocuk, Köstebek, Tilki ve At’ yer aldı. Şiir kategorisinde ise en çok satılan kitap ‘Bu Defa Prenses Kendini Kurtarıyor’ oldu. Onu ‘Süt ve Bal’ ve ‘Lavinia’ izledi.
Trendyol’un 2023’ün ilk çeyreğinde en çok satan ilk 10 kitap listesi ve kategorileri şu şekilde oluştu:
Aktivite ve Eğitici Kitap
2 Yaş Dikkat Ve 2 Yaş Etkinlik Seti - Çocuk Akademi
Tükenmeyen Sticker Kitabım- Yükselen Zeka
Roman
Yaralasar Serisi - Maral Atmaca
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali
İçimizdeki Şeytan - Sabahattin Ali
Çocuk Masal ve Öykü Kitabı
Büyük Sorular Kitabım Seti - Yapı Kredi Yayınları - Sandra Lebrun ve Loic Audrain
Bireysel Gelişim
Bir Ömür Nasıl Yaşanır? - İlber Ortaylı
Ikigai - japonların Uzun Ve Mutlu Yaşam Sırrı - Hector Garcia, Francesc Miralles
İz Bıraktığın Kadar Varsın - Esra Ezmeci
Psikoloji
Seninle Başlamadı - Mark Wolynn
En çok satılan 10 roman ise şu şekilde sıralandı:
Masumiyet Müzesi - Orhan Pamuk
Senden Bir Tane Daha Yok - Miraç Çağrı Aktaş
Gece Yarısı Kütüphanesi - Matt Haig
Enkaz Altındakiler - Beyza Alkoç
Çalıkuşu - Reşat Nuri Güntekin
Tutunamayanlar - Oğuz Atay
Serenad - Zülfü Livaneli
Değersiz Bir Hayat - Hanya Yanagihara
Bizimle Başladı Bizimle Bitti - Colleen Hoover
Seyir - Piraye
Okuyucuların en fazla ilgi gösterdiği 10 şiir kitabı ise şöyle sıralanıyor:
Bu Defa Prenses Kendini Kurtarıyor - Amanda Lovelace
Süt ve Bal - Rupi Kaur
Lavinia - Özdemir Asaf
Bu Beden Benim Evim - Rupi Kaur
Güneş ve Onun Çiçekleri - Rupi Kaur
Henüz Vakit Varken Gülüm - Nazım Hikmet
Göğe Bakma Durağı - Turgut Uyar
Sevda Sözleri - Cemal Süreya
Dokuza Kadar On - Özdemir Asaf
Rüveyda - Nurullah Genç
Edebiyat meraklılarının en çok satın aldığı 10 dünya klasiği listesi şu kitaplardan oluştu:
Suç Ve Ceza - Fyodor Dostoyevski
Anna Karenina - Lev Tolstoy
Hayvan Çiftliği - George Orwell
İçimdeki Müzik - Sharon M. Draper
Monte Cristo Kontu - Alexandre Dumas
Olağanüstü Bir Gece - Stefan Zweig
Afet - Anthony Reynolds
İnsan Neyle Yaşar? - Lev Tolstoy
Veronika Ölmek İstiyor - Paulo Coelho
Simyacı - Paulo Coelho