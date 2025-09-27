Troya’da 4 bin 500 yıllık altın broş ve yeşim taşı gün yüzüne çıkarıldı

Çanakkale’de 160 yılı aşkın süredir devam eden Troya kazılarında, Erken Tunç Çağı’na (MÖ 2500) tarihlenen olağanüstü buluntular gün yüzüne çıkarıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının “Geleceğe Miras” projesi kapsamında yürütülen çalışmalarda, halkalı altın broş ile ender rastlanan bir yeşim taşı bulundu. Ayrıca aynı tabakada bronz iğne de keşfedildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya paylaşımında, bu buluntuların arkeoloji dünyası açısından son derece önemli olduğunu vurgulayarak, altın broşu “dünya üzerinde bilinen üç örnekten en iyi korunmuş olanı” şeklinde nitelendirdi.

Broşun Troya II tabakalarında bulunması, uzun süredir tartışılan dönemin kesin biçimde MÖ 2500 civarına tarihlendiğini de ortaya koydu.

Yeşim taşının ise 4 bin 500 yıl önce Troya’da lüks tüketim ürünü olarak kullanıldığı, muhtemelen yüzük taşı ya da süs eşyası işlevi gördüğü düşünülüyor.

Eserler, kazıların yapıldığı topraklarda sergilenmesi ilkesine bağlı kalınarak Troya Müzesi’nde ziyaretçilere sunulacak. Böylece hem bilim dünyasına hem de tarih meraklılarına ışık tutması hedefleniyor.