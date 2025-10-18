TSK Armoni Mızıkası Mardin'de konser verdi
Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası Komutanlığı, Mardin Kültür Yolu Festivali kapsamında konser verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Mardin Kültür Yolu Festivali etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında bugün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Armoni Mızıkası Komutanlığınca, Mardin Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda konser verildi.
Şef Bando Albay Levent Türkel yönetimindeki orkestraya, Bando Astsubay Üstçavuş Harun Çelik, Armoni Mızıkası Solisti Gökçe Nur Semerci eşlik etti.
Çeşitli halk müziği eserlerinin seslendirildiği konserde, ‘Bu Bayrak' şarkısı söylenirken seyirciler ellerinde bayraklarla eşlik etti.