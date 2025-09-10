TSKB kalkınmaya Urla'dan 'caz'la destek mesajı verdi
TSKB, Urla’da gerçekleşen Urla Caz Festivali’nin sürdürülebilirlik ana sponsoru oldu. TSKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen, “Kültürel kalkınmayı çok yönlü ve kapsayıcı kalkınmanın vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz” dedi.
Sevilay ÇOBAN
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 75 yıllık kalkınma yolculuğunda yalnızca finansal değil, kültürel ve sosyal alanlarda da iz bırakan projelere imza atıyor. Bu yıl ilk kez destek verdiği Urla Caz Festivali ise bankanın sanata olan uzun soluklu bağlılığının en güncel örneği.
Festivalin sürdürülebilirlik temasıyla uyumlu olarak, TSKB’nin sanat aracılığıyla toplumsal dönüşüm vizyonunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyleyen TSKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen, “Sanatı toplumun gelişiminde en güçlü dönüştürücü araçlardan biri olarak görüyoruz” dedi.
Caz, sürdürülebilirlik ve kalkınma Urla’da bir arada
TSKB’nin bu yıl dâhil olduğu 7. Urla Caz Festivali, yalnızca müzik değil aynı zamanda sürdürülebilirlik konseptiyle de dikkat çekiyor. Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından sanatseverleri bir araya getiren festival, çevresel duyarlılığıyla da öne çıkıyor. DÜNYA Gazetesi'ne verdiği röportajda TSKB'nin sanat ve kültür alanındaki desteklerini anlatan Sökmen, “Sanatı ve sanatçıyı desteklemenin yanında festivalin sürdürülebilirlik odaklı olması bizi çok cezbetti. Bizim için kalkınma yalnızca ekonomik değil; kültürel ve çevresel boyutlarıyla da anlamlı. Urla Caz Festivali, bu çok yönlü yaklaşımı temsil ediyor.
Urla Caz Festivali bizim için yalnızca bir müzik etkinliği değil; kalkınma vizyonumuzun, toplumla kurduğumuz bağın ve geleceğe dair umudumuzun güçlü bir sembolü" diye konuştu. Sökmen, festivalin teknik altyapısından sahne kurulumuna, sanatçıların koordinasyonuna kadar birçok alanda katkı sağladıklarını belirterek, bu iş birliğini de tıpkı İKSV’de olduğu gibi uzun soluklu hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.
Sanatın yanında 30 yılı aşkın destek
“TSKB’nin sanata katkıları aslında yeni değil” diyen Sözen, bankanın 1990’dan bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile çalıştığını, 1996’dan bu yana ise İstanbul Müzik Festivali’nin kesintisiz destekçisi olduğunu ifade etti. Sözen, “Bu uzun yolculuğun önemli adımlarından biri de 2008’de başlatılan ‘Yarının Kadın Yıldızları’ projesi. Uluslararası alanda Türkiye’yi temsil edecek genç kadın müzisyenlere fırsat eşitliği sunan proje bugüne kadar 120’den fazla müzisyene destek sağladı. Biz bu projede genç kadın müzisyenlerin uluslararası seçmelerde, prestijli orkestralarda yer almasına vesile olduk” ifadelerini kullandı.
Eğitimden kültüre uzanan sosyal etki
Eğitim alanındaki projelerinden de söz eden Sökmen, “Banka olarak 2007’de Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle kız öğrencilere burs vermeye başladık. Bugüne kadar 320 öğrenciye ulaşıldı, 75. yılda ise 75 ek bursiyer daha destek kapsamına alındı" dedi. Sökmen, deprem bölgesinde yürütülen projelerin de TSKB’nin kapsayıcı vizyonunun önemli ayağını oluşturduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “11 ilde tamamlanan Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi ile 50 binden fazla kitap öğrencilerle buluştu. Öte yandan ana sınıfı ve kreş projeleriyle hem çocukların erken yaşta gelişimi hem de kadın istihdamı destekliyoruz. TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı projemizle şimdiye kadar Kilis, Malatya ve Elâzığ’da toplamda 5 ana sınıfı kazandırdık. ”
"7 yılda 20 binin üzerinde caz severe ulaştık"
Urla Caz Festivali Kurucusu Hamza Mert, bu yıl festivalin gastrocaz konseptinin de ön plana çıktığını belirterek, "Caza ilgi giderek artıyor, 7 yılda 20 bin 500 caz severin yolu Urla'dan geçit. Toplamda 120'ye yakın sanatçıyı ağırladık. Bu yıl festival
8 milyon kişiyle etkileşim sağladı. Urla'ya en önemli katkısı da hem turizm hem de yerel gastronominin tanıtımıyla oldu. Bu sene açılış konserimizi kentin meydanında halka açık olarak gerçekleştirdik. Festivalin etkisinin sponsorların da desteği ile artarak süreceğine eminiz" dedi.