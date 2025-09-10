TSKB kalkınmaya Urla'dan 'caz'la destek mesajı verdi  

Sevilay ÇOBAN

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB), 75 yıllık kalkınma yolculuğunda yalnızca finansal değil, kültürel ve sosyal alanlarda da iz bırakan pro­jelere imza atıyor. Bu yıl ilk kez destek verdiği Urla Caz Festivali ise bankanın sanata olan uzun so­luklu bağlılığının en güncel örne­ği.

Festivalin sürdürülebilirlik te­masıyla uyumlu olarak, TSKB’nin sanat aracılığıyla toplumsal dö­nüşüm vizyonunu bir kez daha or­taya koyduğunu söyleyen TSKB İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü Melis Sökmen, “Sanatı toplumun gelişiminde en güçlü dönüştürücü araçlardan bi­ri olarak görüyoruz” dedi.

Caz, sürdürülebilirlik ve kalkınma Urla’da bir arada

TSKB’nin bu yıl dâhil olduğu 7. Urla Caz Festivali, yalnızca mü­zik değil aynı zamanda sürdürü­lebilirlik konseptiyle de dikkat çekiyor. Türkiye’nin farklı şehir­lerinden ve yurt dışından sanat­severleri bir araya getiren festi­val, çevresel duyarlılığıyla da öne çıkıyor. DÜNYA Gazetesi'ne ver­diği röportajda TSKB'nin sanat ve kültür alanındaki destekleri­ni anlatan Sökmen, “Sanatı ve sa­natçıyı desteklemenin yanında festivalin sürdürülebilirlik odak­lı olması bizi çok cezbetti. Bizim için kalkınma yalnızca ekonomik değil; kültürel ve çevresel boyut­larıyla da anlamlı. Urla Caz Festi­vali, bu çok yönlü yaklaşımı tem­sil ediyor.

Urla Caz Festivali bizim için yalnızca bir müzik etkinliği değil; kalkınma vizyonumuzun, toplumla kurduğumuz bağın ve geleceğe dair umudumuzun güçlü bir sembolü" diye konuştu. Sök­men, festivalin teknik altyapısın­dan sahne kurulumuna, sanatçı­ların koordinasyonuna kadar bir­çok alanda katkı sağladıklarını belirterek, bu iş birliğini de tıpkı İKSV’de olduğu gibi uzun soluk­lu hale getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Sanatın yanında 30 yılı aşkın destek

“TSKB’nin sanata katkıla­rı aslında yeni değil” diyen Sö­zen, bankanın 1990’dan bu yana İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İK­SV) ile çalıştığını, 1996’dan bu yana ise İstanbul Müzik Festiva­li’nin kesintisiz destekçisi oldu­ğunu ifade etti. Sözen, “Bu uzun yolculuğun önemli adımlarından biri de 2008’de başlatılan ‘Yarı­nın Kadın Yıldızları’ projesi. Ulus­lararası alanda Türkiye’yi temsil edecek genç kadın müzisyenlere fırsat eşitliği sunan proje bugü­ne kadar 120’den fazla müzisyene destek sağladı. Biz bu projede genç kadın müzisyenlerin uluslararası seçmelerde, prestijli orkestralar­da yer almasına vesile olduk” ifa­delerini kullandı.

Eğitimden kültüre uzanan sosyal etki

Eğitim alanındaki projelerin­den de söz eden Sökmen, “Banka olarak 2007’de Türk Eğitim Vak­fı iş birliğiyle kız öğrencilere burs vermeye başladık. Bugüne kadar 320 öğrenciye ulaşıldı, 75. yılda ise 75 ek bursiyer daha destek kapsa­mına alındı" dedi. Sökmen, dep­rem bölgesinde yürütülen pro­jelerin de TSKB’nin kapsayıcı vizyonunun önemli ayağını oluş­turduğuna dikkat çekerek, şöy­le konuştu: “11 ilde tamamlanan Zenginleştirilmiş Kütüphane Projesi ile 50 binden fazla kitap öğrencilerle buluştu. Öte yandan ana sınıfı ve kreş projeleriyle hem çocukların erken yaşta gelişimi hem de kadın istihdamı destekli­yoruz. TSKB 75. Yıl Ana Sınıfı pro­jemizle şimdiye kadar Kilis, Ma­latya ve Elâzığ’da toplamda 5 ana sınıfı kazandırdık. ”

"7 yılda 20 binin üzerinde caz severe ulaştık"

Urla Caz Festivali Kurucusu Hamza Mert, bu yıl festivalin gastrocaz konseptinin de ön plana çıktığını belirterek, "Caza ilgi giderek artıyor, 7 yılda 20 bin 500 caz severin yolu Urla'dan geçit. Toplamda 120'ye yakın sanatçıyı ağırladık. Bu yıl festival

8 milyon kişiyle etkileşim sağladı. Urla'ya en önemli katkısı da hem turizm hem de yerel gastronominin tanıtımıyla oldu. Bu sene açılış konserimizi kentin meydanında halka açık olarak gerçekleştirdik. Festivalin etkisinin sponsorların da desteği ile artarak süreceğine eminiz" dedi.