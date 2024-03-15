Tülin Kaynak'ın Umut Renkleri ile değişime yolculuk

Günay DEMİRBAĞ

Tülin Kaynak'ın kişisel sergisi, nisan ayında İstanbul Concept Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sergi, Beyoğlu'ndaki galerinin mekânında, Rotary 2420. Bölgesi'nin “Dünyaya Umut Olalım” projesi kapsamında düzenleniyor ve 20-28 Nisan tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. “Umut Renkleri” adını taşıyan sergi, Tülin Kaynak'ın son dönemdeki yağlıboya resimlerinden oluşuyor ve sanatçının zihnindeki umut renklerini hayata geçirdiği bir koleksiyonu sunuyor.

Teknolojik gelişmelerin, çağdaş yaşamın hızlı temposunun ve küreselleşmenin toplumları etkileyen değişim ve dönüşümü nasıl etkilediğine dair gözlemlerini, insanlığın biriktirdiği öyküleri soyut sanat aracılığıyla anlatan Tülin Kaynak, sergisinde insan ruhunun değişken hallerini yargılamadan hissetmeye, kırılganlığı ve kederi kabul edip, hayata umutla devam etmeye teşvik ediyor.

Kaynak, sanatseverlerle köprü kurmayı amaçladığı bu sergide, izleyicilere içsel dünyalarına bir yolculuk yapma fırsatı sunuyor. Her bir eserinde, insanın karmaşık duygularını ve yaşadığı değişimi sanatsal bir dille ifade ederek, izleyicilerin derin bir deneyim yaşamalarını hedefliyor.

Hayat, umutsuz yaşanmaz!

İstanbul Concept galerisindeki bu sergi, sanat tutkunlarının çağdaş sanatın gücünü ve duygusal derinliğini keşfetmeleri için bir fırsat sunuyor.

Tülin Kaynak'ın eserleri, izleyicilere sadece bir sanat gösterisi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda içsel bir yolculuğa çıkarma ve umudu yeniden keşfetme fırsatı da sağlıyor. Tülin Kaynak “Sergimin adı ‘Umut Renkleri’ çünkü eserlerimin özünde umut var. Son yıllarda meydana gelen olaylar bütün toplumları derinden sarstı. Kimi zaman öyle kaosa sürüklendi ki dünya, hem doğal afetler hem de insan eliyle oluşturulmuş felaketler insanların ruhlarında yaralar açtı.

Tüm bu olanlara rağmen; hayat umutsuz yaşanmaz. Özellikle yeni nesillere, hayat ne zorluklar getirirse getirsin, engelleri umutla aşabileceklerini, eserlerimle hatırlatmak istedim” diyerek sergi isminin anlamını açıklıyor. Sanatçı DÜNYA Gazetesine yaptığı açıklamada “İlham veren faktörler beynimizdedir. Duygularım, hayat boyu süren tüm yaşadıklarım, bilgilerim eserlerimin kaynağıdır. En çok değil, hepsi birlikte eserlerimi oluşturur. Soyut resim sanatçısıyım. Duyguları ile resim yapan bir sanatçı için duygularını ve hayallerini açıklaması zor.

Yaşadığım olaylar ve tüm evren beni derinden etkiliyor ve bunu ancak soyutla resmediyorum. Eserlerimde ana fikir yoktur. İzleyen kendi duyguları ile eserlerimi izler” dedi. Ayrıca yaratıcılık süreci konusunda ise “Benim için bu bir süreç değildir. Ben her gün resim yaparım. Bir eseri oluştururken sevgi ile yapmak. yaklaşımım budur” ifadelerini kullandı.

Sanat büyük yelpaze

Öncelikle yağlı boya ve tuval üzeri çalışan Kaynak “Sanatçı olarak kendi tekniğimi uyguluyorum. Ancak kara kalem, füzen, akrilik, çini boyaları ile de çalışmalarım oldu ve oluyor. Sanat büyük bir yelpaze. Bu tercihlerimin arkasındaki sebep sanata olan büyük sevgim. Resim yapmayı yürekten seviyorum. Ara vermeden sevgi ile çalışıyorum. Yaratma eylemi büyük bir mutluluk. Bu gözlemi eserlerimi izleyenlere bırakıyorum” açıklamalarında bulundu.