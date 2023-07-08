Türk çay kültürüne minyatür sanatıyla bir bakış: Çay Aşkına Sergisi başlıyor

Emek dostluk ve misafirperverliğin sembolü Türk çay kültürünü sahiplenen sergi 7 Temmuz'da Rize Çay Çarşısı'nda başlıyor. 19 kadın sanatçının gözünden Türk çay kültürünü ve çay hikâyesini anlatan sergi 21 Temmuz'dan itibaren ise İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlarda ziyaretçilerle buluşacak. Üretim merkezi Rize Ardeşen, paketleme merkezi Elmalık Köyü'nde bulunan Türk çay markası Lazika, tezhip ve minyatür sanatçısı Sabriye Şeker tarafından 2003 yılında kurulan tezhip, minyatür, desen ve ebru çalışmalarına ev sahipliği yapan Şeker Sanat Evi ile bir iş birliği yaptı. Lazika, Sabriye Şeker ve Şeker Sanat Evi, emek dostluk ve misafirperverliğin sembolü Türk Çay kültürünü minyatür sanatının tasvir ve anlatım zenginliği ile buluşturmak adına, 19 sanatçının gözünden Türk çay kültürünü ve çay hikâyesini anlatan “Çay Aşkına” minyatür sergisini hayat geçiriyor. Sergi, Rize Çay Çarşısı Sergi Salonunun ardından 21 Temmuz'da İstanbul'a taşınarak Sabiha Gökçen Havalimanı dış hatlarda ziyaretçilerle buluşacak. “Çay Aşkına" minyatür sergisinin öneminden bahseden Lazika Kurucu Ortağı Emre Erçin, “Çok fazla farkına varamasak da ülkemizde tüm dünyada saygı duyulan bir çay kültürümüz var. UNESCO bu sene Türk çay kültürünü korunması gereken ‘kültürel miras' olarak tanımladı. Çay kültürü adına büyük hayaller kurmayı seven bir üretici olarak bu gelişmeden çok mutlu olduk. Sabriye Şeker ve Şeker Sanat Evi ile birlikte hayat geçirdiğimiz ‘Çay Aşkına' minyatür sergisiyle Türk çay kültürünün korunmasına ve yaşatılmasına destek olabilmeyi arzu ediyoruz. Minyatür sanatının tasvir ve anlatım zenginliği 19 sanatçının eseriyle Türk çay kültürünün daha geniş kitlelere anlatılmasına katkı sağlayacaktır. Çay aşkına siz de gelin ve bu orijinal sergiye destek olun” dedi.

Ortak hayalimiz “Çay Aşkı”

Sabriye Şeker ve kurucusu olduğu Şeker Sanat Evi ile ortak hayallerinin çay aşkı olduğunu söyleyen Emre Erçin, “Sabriye Şeker'in Lazika için, Türk çayı için tasarladığı minyatür eserlerini ambalajlarımızda da kullanıyoruz. Orijinallerini ofiste duvarda sergilediğimiz sanat eserlerine hiç dokunmadan ambalajımızda yer verdik. Tüm dünya sadece çayımızın lezzetiyle değil, kültürüyle de tanışsın istedik” şeklinde konuştu.

Geçmişten günümüze...

Şeker Sanat Evi’nin kurucusu Sabriye Şeker, “Sanat yolculuğuna projelerle devam eden atölyemizin bu seneki konusu uzun zamandır hayalini kurduğum çayın hikâyesi oldu. Geçmişten günümüze eserlerimizi minyatür ve süslemelerle resmettik. Çay Aşkına isimli bu çalışmalarımızı sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz. Rizeli bir sanatçı olmanın gururunu da yaşadığımı söylemek isterim” dedi.

19 sanatçının ismi yer alıyor

Çay Aşkına sergisinde 19 sanatçının eserleri yer alacak. Eser sahibi sanatçılar ise şöyle sıralanıyor: Sabriye Şeker, Gülümser Sarıalioğlu, Ayşegül Nalçacı, Çiğdem Ustaoğlu, Ümit Üstün, Zeynep Belkıs Ocak, Silva Atiniz, Figen Kocaalioğlu, Aysel Tuncer, Ayşenur Şimşek, Züleyha Atakul, İlkşen Yıldızaydın, Serap Çopuroğlu, Esin Şeker, Gülsüm Yiğittürk, Müzeyyen Gürbüz, Berrin Topbaş, Sevda Açıksöz, Hülya Toksöz.