Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası ile 57. yılını kutladı

TEV, yıllardır desteklediği sanat alanındaki öğrencilerin başarılarını taçlandırmak amacıyla, TEV mezun bursiyerleri ve gönüllülerinden oluşan TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası’nı ilk kez sahneye çıkardı. Özel konser, İstanbul’un saygın konser mekanlarından biri olan Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Orkestranın başında, MSGSÜ Öğretim Üyesi ve keman virtüözü Özcan Ulucan yer aldı. Ulucan’ın liderliğinde sahne alan orkestra, klasik müziğin seçkin eserlerini icra etti.

Etkinlik, sanatseverlerin yoğun ilgisi ve coşkulu alkışları eşliğinde gerçekleşti. TEV’in sanata verdiği önemi vurgulamak amacıyla düzenlenen bu konser, vakfın sanatı ve sanatçıları destekleme misyonunun bir yansıması olarak öne çıktı. Konser, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, aynı zamanda vakfın eğitimde fırsat eşitliği yaratma vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi. TEV’nin bu anlamlı etkinliği, hem mezun bursiyerler hem de gönüllüler tarafından büyük bir gurur ve coşkuyla karşılandı.

Horonlar adlı eser ilk kez icra edildi

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, TEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ın açılış konuşmalarıyla başlayan, TEV bağışçıları ile bursiyerlerinin katıldığı özel gecede, dinleyiciler arasında İBB Kültür A.Ş. Başkanı Murat Abbas, Erol Evgin ve Süher Pekinel gibi isimler yer aldı. Gecenin sunuculuğunu TEV mezunu ve Tiyatro Yönetmeni Merve Taşkan üstlenirken, TEV bursiyeri ve uluslararası alanda tanınan keman virtüözü, MSGSÜ Öğretim Üyesi Özcan Ulucan’ın önderlik ettiği orkestra, seçkin bestelerin yanında, TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası için Türk besteci ve eğitimci Prof.Dr. Ali Özkan Manav tarafından bestelenen ve ilk kez seslendirilen “Horonlar” eserini icra etti.

Konserin solistleri olarak, Başkemancı Özcan Ulucan; kendisi gibi TEV yurt dışı(Londra) mezun bursiyeri Piyano Sanatçısı ve Pedagog Birsen Ulucan; yurtiçi mezun bursiyeri, Leipzig MDR Senfoni Orkestrası Viyola Grup Şefi Atilla Aldemir ve Üstün Başarı Bursiyeri genç kemancı Selen Aydoğan sahne aldı. Bununla birlikte keman sanatçıları; Buse Aksel, Furkan Cicim, İmge Tilif, Asaf Öksüz, Furkan Ayhan ve Rüzgâr Turgay viyola sanatçıları; Emir Kemancı, Bengi Bahar Işkıncı çello sanatçıları; Nil Kocamangil, Seren Karabey kontrabas sanatçısı; Deniz Akgün ve klavsen Ayşe Nil Ülgener ile birlikte toplam 16 üye orkestrada yer aldı.

Genç sanatçılar, yetenekleri ile birer parlak yıldızlar

TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Ömer Koç, konserin açılış konuşmasında şunları söyledi: “Ülkemizin öncü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Eğitim Vakfı 57. yaşını idrâk ediyor. Geriye dönüp baktığımızda eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla çıktığımız bu eğitim seferberliğinde ne kadar çok yol kat ettiğimizi büyük bir gurur ve memnuniyetle müşahede ediyoruz.

Her daim genç yeteneklerin hayâllerine destek olmaktan gurur duyan Vakfımız, yıllar boyunca verdiği sanat bursu ile kendi alanında olağanüstü yeteneklere sahip müzisyenlerin eğitim hayatına katkıda bulunarak öğrenimlerine devam etmelerini sağladı. Ve bugün kendi kuşağının en parlak yıldızları hâline gelen solistler ve müzisyenlerle, TEV Türkiye Virtüözleri Oda Orkestrası konserimizde bir arada olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu geceye katılan ve vakfımıza katkıda bulunan sanatçılarımıza en kalbî şükranlarımı sunarım.”

Tekbaş’ın en büyük hayali gerçek oldu

En büyük hayalinin TEV mezun bursiyerlerinden oluşan bir Oda Orkestrası kurmak olduğunu belirten TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Bugün burada, Türk Eğitim Vakfı’nın 57. kuruluş yıl dönümünü ve sanata olan daimi desteğimizi kutlamak için bir araya geldik.

TEV Ailesi için ayrıcalıklı bir önem taşıyan bu konserde, TEV’in sanat alanında eğitim görmüş mezunlarından, gönüllü müzisyen ve solistlerimizden oluşan Oda Orkestrası’nı ilk kez sizlerle buluşturduğumuz için oldukça heyecanlıyım. Bu gecenin benim için bambaşka bir anlamı daha var. TEV Ailesinin bir parçası olduğum günden beri en büyük hayalim TEV sanat mezunlarından oluşan büyük bir orkestranın kurulmasıydı. Bugün, TEV’li dostlarım ve birbirinden yetenekli sanatçı mezunlarımız ve gönüllü müzisyenlerin sayesinde bu hayali gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum" dedi.