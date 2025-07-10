Türk Müziğinin usta ismi Rüçhan Çamay hayatını kaybetti (Rüçhan Çamay kimdir?)

Aralarında “Para Para Para” ve “Gönlüm Çok Zengin”in de bulunduğu birçok hit parçaya sesiyle hayat veren Çamay'ın vefat haberini kızı Melike Demirağ sosyal medya hesabından duyurdu.

Demirağ, “Annem annem, hayat arkadaşım, yoldaşım. Sensiz zor gelecek” ifadelerini kullandı.

Çamay’ın cenazesi, 11 Temmuz Cuma günü İstanbul Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak ikindi namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Rüçhan Çamay kimdir?

1931 yılında İstanbul’da doğan Rüçhan Çamay, Türkiye'nin ilk kadın radyo spikerlerinden biri olan annesi Mebrure Hanım ile Ankara’da büyüdü. Müzik yeteneği küçük yaşta fark edilen Çamay, Ankara Devlet Konservatuvarı’nın piyano ve şan bölümlerinde eğitim aldı. Henüz 12 yaşındayken Ankara Radyosu Çocuk Kulübü’nde müzik hayatına adım attı.

Caz müziğe olan ilgisiyle dikkat çeken sanatçı, Ankara Radyosu’nda caz eserleri seslendirdi. Müzik kariyerinin yanı sıra, “Aşk ve Kin”, “Zorla Evlendik”, “Yuvamı Yıkamazsın” ve “İstanbul Geceleri” gibi filmlerde oyuncu olarak da rol aldı.

Rüçhan Çamay, Türkiye’de caz müziğin öncülerinden biri olarak anılırken, sesi ve yorumu ile farklı kuşaklara ilham verdi.