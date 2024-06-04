Türk sinemasında telif hakkı sorunu masaya yatırılıyor

Sempozyumda bildiri sunmak isteyen sinemacılar, akademisyenler, araştırmacılar, hukukçular ve sektör uzmanları için başvurular alınmaya başladı. Bildiri özeti gönderimi ve konferans katılımı için son başvuru tarihi 2 Eylül olurken, sonuçlar 23 Eylül'de açıklanacak.Bu sene her araştırmacı yalnızca bir bildiri ile sempozyuma katılım sağlayabilirken, bildiri tam metinleri etkinlik sonrası sempozyum bildirileri kitabında yayımlanacak.

Kültür ve sanat hayatının gelişmesine ve bu alanın bir endüstri halini almasına katkı sağlamak, kültür sanat sektöründeki telif hakkı problemlerine ışık tutarak yasa yapıcıların dikkatine sunmak amacıyla düzenlenen sempozyumun ilki Cafer Vayni'nin kurucusu ve başkanı olduğu Telif Hakları Derneğince 2019'da 'Dijital Alanda Telif Hakları' temasıyla yapıldı. 'Ulusal Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu' adıyla 26 Kasım 2022'de ikincisi düzenlenen sempozyumun üçüncüsü ise 8-9 Aralık 2023'te 'Müzik Endüstrisinde Telif Hakları' temasıyla gerçekleştirildi.