Türk Telekom'dan 'Sinema yollarda' projesi: 100 günlük kültür yolculuğu başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Telekom iş birliğiyle hayata geçirdiği “Sinema Yollarda” projesiyle sinema kültürünü Türkiye’nin dört bir yanına taşıyor.

5 Nisan – 9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında gerçekleştirilen proje, 2 Ağustos’ta Nevşehir’deki ilk gösterimle start aldı.

Sinema tırı, 100 günü aşan programı kapsamında 12 şehirdeki ilçe ve beldeleri gezerek vatandaşlara açık hava sinema keyfi yaşatacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven ise projeyle ilgili, “Sinema artık sadece büyük şehirlerde değil, Türkiye’nin dört bir yanında hayat buluyor. Kültürel eşitliği sağlamak ve sinemanın birleştirici gücünü yaygınlaştırmak hedefindeyiz” dedi.

Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Arif Sancaktaroğlu, proje hakkında yaptığı açıklamada, “İnsanı merkeze alan yaklaşımımızla Türkiye’ye değer katmaya devam ediyoruz. Sinema Yollarda ile kültürel etkinlikleri herkes için erişilebilir hale getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sinema yollarda projesi programı

* 2-10 Ağustos – Nevşehir

* 16 -24 Ağustos - Erzurum

* 30 Ağustos – 7 Eylül – Çanakkale

* 6-14 Eylül – Kayseri

* 13-21 Eylül – Gaziantep

* 20-28 Eylül – Ankara

* 27 Eylül – 5 Ekim – İstanbul

* 4-12 Ekim – Malatya

* 11-19 Ekim – Diyarbakır

* 18-26 Ekim - Mardin

* 25 Ekim – 2 Kasım – İzmir

* 1 -9 Kasım – Antalya