Türkan Saylan’ın bilim ve mücadele dolu hayatı belgesel oldu

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Türkan Saylan’ın yaşam öyküsüne odaklanan, unutulmaz bir belgeseli izleyicilerle buluşturuyor. Özlem Özdemir’in yapımcılığını üstlendiği ve “Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü” adını taşıyan bu belgesel, Cumhuriyet’in 100. yılına özel bir hediye niteliğinde.

Belgesel, Türkan Saylan’ın bilim dünyasındaki çığır açan çalışmalarını ve cüzzamla verdiği mücadeleyi vurguluyor. ÇYDD ve Gazeteci Yazar Özlem Özdemir’in birlikte hazırladığı bu yapıt, özellikle kız çocuklarına ilham kaynağı olmayı hedefliyor. Türkan Saylan’ın bilime katkıları ve topluma olan adanmışlığı belgeselde öne çıkarken, yapımcılığını Özlem Özdemir’in üstlendiği ve senaryosunu kaleme aldığı belgeselin yönetmenliğini ise Atilla Alicikoğlu üstleniyor.

Yoğun araştırma ve titiz bir yapım sürecinin ardından hazırlanan belgeselin ilk gösterimi, Türkan Saylan’ın doğum günü olan 13 Aralık 'ta Maltepe’deki Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. Türkan Saylan’ın örnek hayatı ve bilime olan katkıları, bu belgesel aracılığıyla izleyicilere büyük bir ilham kaynağı olacak. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği; Gazeteci, Yazar Özlem Özdemir ile birlikte, Cumhuriyet’in 100. yılında başta kız çocuklarına umut olması amacıyla, hayatını topluma adayan unutulmaz Genel Başkanı Türkan Saylan’ın bilim alanındaki çalışmalarının anlatıldığı bir belgesel hazırladı.

Gazeteci, Yazar Özlem Özdemir’in yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu yazdığı belgeselin yönetmeni Atilla Alicikoğlu. ‘“Türkan: Bir Bilim Kadını nın Öyküsü’’ adlı belgeselde, Türkan Saylan’ın bilim dünyasına katkıları ve cüzzamla mücadelesi ön plana çıkıyor. Yoğun bir araştırma ve yapım sürecinin sonucunda gerçekleştirilen belgeselin ilk gösterimi Türkan Saylan’ın doğum gününde gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Ayşe Yüksel: Türkan Saylan Cumhuriyet aşığı bir bilim kadınıydı

Belgesel hakkında açıklamada bulunan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel; Türkan Saylan’ın hayatı boyunca Cumhuriyet değerlerine bağlı kaldığını ve bu sebeple belgeseli Cumhuriyet’in 100. yılına armağan ettiklerini belirterek, ’’Cumhuriyet, bir kadın devrimiydi. Kadınlarımızın mücadelesi kurtuluşun anahtarı oldu. Türkan Saylan da her şeyden önce Cumhuriyet aşığı bir bilim kadınıydı.

Cumhuriyet’in kendisine sağladığı olanaklarla yetişmiş ve hayatı boyunca Cumhuriyet’e olan borcunu ödemek için çalışmış bir Cumhuriyet kadınıydı. Dolayısıyla bu belgeselin Cumhuriyetimizin 100. yılında hazırlanması bizim için büyük bir önem taşıyor. Bu belgesel Cumhuriyetimize armağan olsun. Bu vesileyle tekrar belirtmek isteriz ki; onun çalışmaları, düşünceleri, mücadelesi bizim yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor.

Türkan Saylan bedenen aramızdan ayrılmış olsa bile fikirleriyle hâlâ hayatımızda. Onun fikirleri etrafında birleşmeye ve düşüncelerine sahip çıkarak çalışmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli belgeselin oluşmasında katkı sağlayan başta yapımcı Özlem Özdemir olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum,” dedi.

Özlem Özdemir: Türkan Saylan’ın katkıları saymakla bitmez

Yazar Özlem Özdemir ise “Türkan Saylan, her şeyden önce bir kadın ve çok değerli bir bilim kadını. Bu belgesel onun hakkıyla anlaşılması için bir ses çıkarma aslında. Çünkü Türkan Saylan ülkesini çok seven, bu ülkede cüzzam hastalığını bitiren, kız çocuklarının okumasını sağlayan, hayatını bu ülkenin gelişimine adamış olağanüstü bir kadın.

Başka bir ülkede yaşasaydı hakkında sayısız kitap, belgesel, film hazırlanırdı. Yıllardır öncü Cumhuriyet kadınlarını yazan bir yazar olarak, gençlerin Türkan Saylan’ı daha iyi tanımaları ve örnek almaları için hakkında pek çok defa yazdım ama aydın kişiliğinin yanında bir kadın olarak anlatılması gerektiğini de düşündüm. Daha çok insana nasıl ulaşabilirim dedim ve belgeselini yapmaya karar verdim.

Çalışmalara bir yıl önce başladık ve Cumhuriyetimizin 100. yılında bir Cumhuriyet kadınının hayatını anlatan bu belgeseli halkımıza armağan etmenin gururunu yaşıyorum. Umarım Türkan Saylan’ın çabalarının özellikle gençlere ulaşmasına katkısı olur. Bu belgeseli hayata geçirme isteğimi heyecanla karşılayan başta ÇYDD Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’e ve ÇYDD›nin tüm yönetimine teşekkür ederim,’’ şeklinde konuştu.