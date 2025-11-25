Türkiye Kültür Yolu Festivali büyüyor: 2026’da 26 şehirde, 2027’de 32 şehirde düzenlenecek

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 sezonunda ülke genelinde yoğun ilgi gördü. 20 şehirde 180 güne yayılan festival kapsamında; 587 konser, 4 bin 346 sergi, 158 tiyatro, 23 opera, 20 bale gösterisi ve 1.052 atölye düzenlendi.

Toplam 9 bin 645 etkinlikte 50 bin 400 sanatçı sahne aldı ve festival 22 milyon ziyaretçiye ulaştı. Kültür-sanat üretimini tüm yurda yaymayı amaçlayan festival, şehirlerde sosyal etkileşimi güçlendirdi.

Şehir ekonomilerine büyük katkı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin ekonomik etkilerine de dikkat çekti. Ersoy, “9 gün süren etkinlikler şehirlerde adeta 3 aylık ekonomik hareketlilik yaratıyor. Hem yerel halk hem il dışından gelen ziyaretçiler esnaf için can suyu oluyor” dedi.

Eleştirilere yanıt veren Bakan, kültür-sanat faaliyetlerinin bakanlığın asli görevi olduğunu vurgulayarak tüm çalışmaların Sayıştay denetimine tabi olduğunu belirtti.

Ersoy, 2026’da Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın eklenmesiyle festivalin 26 şehirde gerçekleşeceğini duyurdu. 2027’de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da katılımıyla sayı 32’ye çıkacak.