Google Haberler

Türkiye Kültür Yolu Festivali büyüyor: 2026’da 26 şehirde, 2027’de 32 şehirde düzenlenecek

Bu yıl 20 şehirde 9 bin 645 etkinlikle 22 milyon kişiye ulaşan Türkiye Kültür Yolu Festivali, gelecek yıllarda daha geniş bir kapsama yayılacak. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, festivalin 2026’da 26 şehirde , 2027’de 32 şehirde yapılacağını açıkladı.

Remziye Karakuş
Türkiye Kültür Yolu Festivali büyüyor: 2026’da 26 şehirde, 2027’de 32 şehirde düzenlenecek

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2025 sezonunda ülke genelinde yoğun ilgi gördü. 20 şehirde 180 güne yayılan festival kapsamında; 587 konser, 4 bin 346 sergi, 158 tiyatro, 23 opera, 20 bale gösterisi ve 1.052 atölye düzenlendi.

Toplam 9 bin 645 etkinlikte 50 bin 400 sanatçı sahne aldı ve festival 22 milyon ziyaretçiye ulaştı. Kültür-sanat üretimini tüm yurda yaymayı amaçlayan festival, şehirlerde sosyal etkileşimi güçlendirdi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali büyüyor: 2026’da 26 şehirde, 2027’de 32 şehirde düzenlenecek - Resim : 1

Şehir ekonomilerine büyük katkı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festivalin ekonomik etkilerine de dikkat çekti. Ersoy, “9 gün süren etkinlikler şehirlerde adeta 3 aylık ekonomik hareketlilik yaratıyor. Hem yerel halk hem il dışından gelen ziyaretçiler esnaf için can suyu oluyor” dedi.

Türkiye Kültür Yolu Festivali büyüyor: 2026’da 26 şehirde, 2027’de 32 şehirde düzenlenecek - Resim : 2

Eleştirilere yanıt veren Bakan, kültür-sanat faaliyetlerinin bakanlığın asli görevi olduğunu vurgulayarak tüm çalışmaların Sayıştay denetimine tabi olduğunu belirtti.

Türkiye Kültür Yolu Festivali büyüyor: 2026’da 26 şehirde, 2027’de 32 şehirde düzenlenecek - Resim : 3Ersoy, 2026’da Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mersin, Ordu ve Sakarya’nın eklenmesiyle festivalin 26 şehirde gerçekleşeceğini duyurdu. 2027’de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da katılımıyla sayı 32’ye çıkacak. 

Çok Okunanlar