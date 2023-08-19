Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikincisi Kapadokya'da başladı

Türkiye’nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iki yıl önce Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile ilk adımı atılan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri bu yıl ikincisi Kapadokya’da başladı, 12 Kasım’a kadar sürecek Kültür Yolu Festivallerinin ikinci durağı ise Trabzon ve Erzurum.

Erzurum. Trabzon ve Erzurum’da 19- 27 Ağustos’ta eş zamanlı düzenlenecek olan Sümela ve Palandöken Festivallerinde, 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek, sergiden, tiyatroya, konserden, çocuk etkinliklerine, film gösterimlerinden söyleşilere yüzlerce etkinlik halkla buluşacak.

Festival, amatör ve profesyonel fotoğrafçılardan oluşan yüzlerce fotoğraf severlerin katılımıyla gerçekleştirilecek Fotomaraton ile başlayacak. Fotoğraf tutkunları, Trabzon ve Erzurum’un manzarasının en güzel göründüğü alanlarda kortej ve bando eşliğinde bir araya gelecek. Festival süresince çekilen fotoğraflar, jüri tarafından değerlendirilecek ve seçilen eserlere para ödülü takdim edilecek.

Festival kapsamında sanatçılar yer alıyor

Sümela Kültür Yolu Festivali kapsamında; Trabzon Fuar Merkezi’nde Bengü, Mehmet Erdem ve Rubato, 100. Yıl Marşları ( Metin Özülkü, Ömür Gedik, Hande Ünsal, Gökhan Tepe, Ferda Anıl Yarkın, Güliz Ayla), Motive, Fatma Turgut, Ali Kınık, Göksel, İkilem, Dedüblüman, Oğuzhan Koç gibi isimler konser verecek.

Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında ise Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda Ferhat Göçer, Merve Özbey, Yavuz Bingöl, Elif Buse Doğan, Ali Kınık, Uğur Işılak, Alişan, Sinan Akçıl, Fatma Turgut konserleri gerçekleşecek. Ayrıca Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve tasavvuf konserleri ve Halk Dansları Topluluğu da izleyiciyle buluşacak.

Sümela’nın efsanesi heykel enstalasyonu ile günümüze aktarılıyor

Puzzle of Anatolia Kutsal Damlalar heykel enstalasyonu Trabzon’un en bilinen efsanesini günümüze sanat yoluyla aktaracak. Efsane odur ki Sümela Manastırı ortasında bir ayazma saklar, bu kutsal havuzdan da çeşitli zamanlarda iri iri su damlaları düşermiş. Bu damlalar zamanla Trabzon’un bolluk ve bereket dolu diğer kaynaklarıyla coşup birleşmiş… İşte bu efsaneyi anlatan enstalasyon Sümela Kültür Yolu Festivali süresince Trabzon Ganita Faroz sahil bandında görülebilecek.

‘Hiç’ sergisi Erzurum Çifte Minareli Medrese’de

Türkiye’nin sayılı tezhip ustalarından biri olarak gösterilen ve birçok sanat koleksiyonunda çok sayıda eseri bulunan hat ve tezhip sanatçısı Muhammet Mağ’ın insanın doğumundan ölümüne olan süreci anlatmaya çalıştığı ‘Hiç’ sergisi 19-27 Ağustos tarihleri arasında Palandöken Kültür Yolu Festivali kapsamında Erzurum Çifte Minareli Medrese’de görülebilecek.

Gökyüzü Gözlem Şenliği Erzurum’da

19-20 Ağustos tarihlerinde Erzurum’da Konaklı Kayak Merkezinde Çadır Kampı ve Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenlenecek.