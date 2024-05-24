Türkiye Mobil Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu

Ana sponsorluğunu Türk Telekom'un üstlendiği yarışmanın jürisinde National Geography fotoğrafçılarından Ed Kashi, Michael Christopher Brown gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye'nin önemli fotoğrafçılarından Ahmet Sel, Gül Yıldız ve Engin Güneysu yer aldı.

"Artık hayatın her noktasında anı yakalayabiliyoruz"

TMPA kurucularından Furkan Filiz, dünyada fotoğrafların yüzde 92.5'inin mobil telefonlarla çekildiğini belirterek, "Fotoğraf ekosistemi zamanla dönüşüyor, cihazlarımız değişiyor. Türkiye Mobil Fotoğraf Ödüllerini hem Türkiye'de hem dünyada bu anlamda mobil odağında bir yarışma olarak tasarladık." dedi. Mobil cihazların hayatın her noktasında anı yakalama fırsatı sunduğuna dikkati çeken Filiz, şunları kaydetti:

"Uluslararası katılımın yüzde 45 oranında olması yarışmanın bizi çok motive eden bir tarafıydı. 54 farklı ülkeden 5 bine yakın başvuru oldu. Hedefimiz bu yarışmanın uluslararası anlamda gelişmesini sağlamak diyebilirim. Mobil fotoğraf yeni bir alan olarak kendini var ediyor. Elimizdeki cihazlarımız birçok kapasiteye sahip ama görüntü alma noktasında da gittikçe dönüşüyor. Çevremizdeki birçok kadrajı sanatsal perspektifle bakarak anı yakalama, hikayeyi algılama ve iletişim aracı olarak gördüğümüz takdirde fotoğraf kendisinin ötesinde bir iletişim imkanı tanıyor. Uzmanlığı fotoğraf olan kişiler de aslında mobil cihazları bir sanat alanı olarak görüp kendi gündelik hayatlarında da daha aktif bir şekilde fotoğraf sanatına dahil edebilmiş oluyor."

Türkiye'nin marka değerini artıracak bir sanat organizasyonu

TMPA kurucularından Ömer Faruk Kuranlı ise akıllı telefonlarla iyi kare yakalayabilmenin farkındalığını oluşturmayı hedeflediklerini söyledi ve ekledi: "Yarışma katılımcılarının fotoğraflarına baktığımızdaki sonuçlar bize cebimizde taşıdığımız telefonlarla çok çarpıcı fotoğrafların da çekilebileceğini gösteriyor. Buradaki her fotoğrafın enteresan bir de hikayesi var. Etkinlik bize, akıllı telefonla hikaye yakalayabilme olasılığının ve fotoğrafı ön plana çıkartma mantığının da mümkün olabildiğini gösterdi." ifadelerini kullandı.

Yarışmayı Türkiye'nin marka değerini artırabilecek bir sanat organizasyonu olarak hayata geçirdiklerini anlatan Kuranlı, "Dünya üzerindeki fotoğraf sanatçılarının aynı zamanda her yıl puan alarak bir sıralama sistemine dönüştürebileceği böyle bir ikon yarışma haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Yılın fotoğrafçısı ödülü Polonya'ya

Yarışmada Yılın Fotoğrafçısı Ödülü Polonya'dan Dominika Koszowska'ya verilirken, 'Spor' kategorisinde Filipinler'den Philip Am Guay, 'Yemek' kategorisinde Bangladeş'ten Azim Khan Ronnie, 'Çevre ve Ekoloji' kategorisinde Myanmar'dan Aung Chan Thar, 'Yaşam Stili' kategorisinde Rusya'dan Olga Ivanova, 'Portre ve İnsan' kategorisinde Bulgaristan’dan Svetlin Yosifov, 'Seyahat' kategorisinde Hırvatistan’dan Jurica Galic, 'Sokak' kategorisinde Hindistan'dan Anik Saha, 'Mimari ve Tasarım' kategorisinde ise Sami Uçan birinci oldu.