Türkiye UNESCO için 'Ulusal Beyan'ı açıklayacak

26 Ekim 2017

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017-2021 dönemi için UNESCO Yürütme Kurulu üyeliğine adaylığı açıklanan Türkiye adına, 2 Kasım'da Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek genel konferansta "Ulusal Beyan"da bulunacak.

Türkiye'nin kurucu üyelerinden olduğu UNESCO'nun 39. Genel Konferansı, 30 Ekim-14 Kasım'da Paris'te yapılacak.

Türkiye'nin de aday olduğu, organizasyonun icra organı durumunda bulunan yürütme kurulu üyeliği seçimleri, konferans kapsamında 8 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Genel konferansta, "Liderler Forumu" ile "Genel Politika Tartışması" düzenlenecek ve ilgili ülke bakanları "Ulusal Beyan"da bulunacak.

Bakan Yılmaz, beraberindeki heyetle, genel konferansa 1-3 Kasım'da katılım sağlayacak. Yılmaz, 2 Kasım'da Türkiye adına "Ulusal Beyan"ı açıklayacak.

Konferans çerçevesinde, İsmet Yılmaz ile 2009'dan itibaren UNESCO Genel Direktörlüğü görevini sürdüren ve görevi bu yıl sona eren Irina Bokova arasında ikili görüşme gerçekleştirilecek.

Bakan Yılmaz'ın, eğitim ilişki ve iş birliklerini artırmaya yönelik Fransa Eğitim Bakanı ile de bir araya gelmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA