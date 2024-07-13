Türkiye'nin lüks pazar değeri 1,5 ile 3 milyar Euro

Günay DEMIRBAĞ

Küresel lüks tüketim pazarının 2023 yılına ait sonuçları Bain & Company ve İtalyan lüks tüketim üreticilerinin sektörel birliği Altagamma tarafından yayınlanan araştırmanın sonuçları oldukça dikkat çekici. “Küresel Lüks Tüketim Araştırması”, dünya lüks tüketim pazarının jeopolitik ve ekonomik belirsizliklere rağmen 1,5 trilyon Euro'yu aşan bir büyüklüğe ulaştığını ortaya koyuyor. İstikrarlı büyümenin ardında, lüks seyahatlerin yeniden canlanması ve ABD’de dördüncü çeyrekte yaşanan güçlü tatil sezonu gibi faktörler yattığını işaret ediyor. 2024’ün ilk çeyreğinde, makroekonomik baskılar nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde yavaşlama gözlenirken, Japonya turizm patlaması sayesinde büyümesini sürdürdü. Japonya’daki bu gelişme, küresel lüks tüketim pazarının geleceği için önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Somut ürünler yerine deneyimsel teklifler

Bain ve Altagamma'nın araştırması, somut ürünler yerine deneyimsel tekliflerin tercih edilmesi eğiliminin devam ettiğini gösteriyor. Özellikle turizm sektöründeki toparlanma ve sürükleyici deneyimlere yönelik artan talep dikkat çekiyor. Konaklama, gurme yemek ve fine-dining sektörlerinde istikrarlı bir büyüme yaşanırken, geleneksel gemi seyahatlerini aşan daha küçük ve samimi lüks gemi seyahatlerine olan ilgi artış gösterdi. Ayrıca, özel jetler ve yatlar gibi lüks ulaşım araçlarında da istikrarlı bir büyüme kaydedildiği ifade ediliyor.

Ancak, sanat eseri sayılarındaki azalma ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle güzel sanatlar müzayede pazarında bir yavaşlama gözlendi. Bu durum, lüks tüketimde somut ürünler yerine deneyimsel teklifler ve hizmetlerin daha fazla ön plana çıktığını destekler nitelikte. Kişisel lüks tüketim pazarı 2024'ün ilk çeyreğinde hafif bir düşüş yaşadı. Alt segmentlerde istikrarlı büyümeyi sürdürmenin anahtarı, lüks markaların tüketicilerin gözünde sağlam bir fiyat-değer denklemini korurken artan fiyatları ele alma becerisinde yatıyor. Bain & Company ortağı, Küresel Lüks Tüketim ve Moda sektör lideri ve raporun baş yazarı Claudia D'Arpizio, konu hakkındaki görüşlerini şu sözlerle dile getirdi: "Sektörde dirilme ve dayanıklılıktan daha fazla söz edilmeye başlanırken, lüks markalar, tüketicilerle aralarındaki güven ve bağlantıya öncelik vererek değer önerilerini oluşturma biçimlerini yeniden düşünmelidir. Birçok şirket, makroekonomik baskıların ve kutuplaşmış bir müşteri tabanının yön verdiği anlık bir krizden geçiyor. Bu durum, markaları için yeni bir yol belirlemek ve müşterileriyle daha kişisel bir bağ kurmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Amaç ve sevgi kavramları, rekabetin giderek arttığı bu pazar ortamında başarılı olan markalar için yol gösterici olacak."

Bain ve Altagamma'nın küresel lüks tüketim araştırması sonuçlarını bu şekilde belirtirken ülkemizde ki lüksün durumunu öğrenmek için Bain & Company EMEA Bölgesi, Kıdemli Ortak, Moda ve Lüks Sektör Lideri Federica Levato’ya sorularımızı yönelttik: Küresel lüks tüketim pazarının 2023 yılında 1,5 trilyon Euro'yu aşarak istikrarlı bir büyüme sergilediği göz önüne alındığında, Türkiye'deki lüks tüketim pazarının hacmi nedir ve bu pazar nasıl bir büyüme trendi gösteriyor?

Türkiye'deki ekonomik durum ve makroekonomik baskılar lüks tüketimi nasıl etkiliyor? 2023 yılında küresel lüks pazarı 1,5 trilyon Euro’yu aşmış durumda. Türkiye'nin lüks pazarı da Rus tüketici harcamaları ve tatil yerlerine olan ilginin etkisiyle 1,5 ila 3 milyar Euro arasında bir değere sahip. Yüksek enflasyon ve devalüasyon gibi ekonomik zorluklara rağmen pazar, varlıklı yabancı turistler ve yerel tüketicilere nedeniyle dayanıklılığını sürdürüyor.

Deneyimsel tekliflere olan talep artış gösteriyor. Türkiye'de de benzer bir eğilim gözleniyor mu?

Lüks seyahat, konaklama ve fine-dining sektörlerinde nasıl bir büyüme var? Deneyimsel lüks Türkiye'de seyahat, konaklama ve kaliteli yemeklere olan talebin artmasıyla birlikte büyüyor. İstanbul, Bodrum ve Antalya gibi popüler destinasyonlarda yatırımlar ve turist akınları artarken, Lüks pazarı yüksek profilli etkinlikler ve benzersiz deneyimlere artan ilginin etkisiyle genişliyor.

Genç nesillerin (Z Kuşağı) artan işsizlik ve zayıflayan gelecek beklentileri nedeniyle lüks tüketimlerini ertelediği belirtiliyor. Türkiye'de de genç nesillerin lüks tüketim davranışları nasıl değişiyor? Bu durum lüks markaları nasıl etkiliyor?

Türkiye'deki genç nesiller, özellikle de Z kuşağı, lüks tüketiminde evrim geçiriyor. Ekonomik zorluklar satın alma güçlerini etkiliyor, ancak sosyal medya ve istek uyandıran trendler nedeniyle lükse olan ilgi güçlü kalmaya devam ediyor. Lüks markaların kuşaklar arasında büyüme potansiyeli bulunuyor ve genç tüketicilerin sürdürülebilirlik ve benzersizlik gibi değerlerine hitap etmeye odaklanmaları gerekiyor.