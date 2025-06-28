Üç kıtada sekiz ülkede çekilen belgeselin ilk tanıtımı yayında

Bir gencin merakıyla başlayıp üç kıta ve sekiz ülkeye uzanan bir yolculuk, belgesele dönüşüyor. Çocukluk döneminde sinemaya ilgi duymaya başlayan İsmet Müstecep, lise yıllarında çektiği amatör uzun metraj film “M.İ.T ve Bordo Bereliler” ile internette milyonlarca izlenmeye ulaştı. 2017’de T.İ.M filmi ve Netflix’te yayınlanan BÖRÜ dizisinin yapım ekibine dahil olarak erken yaşta profesyonel dünyaya adım attı. Ardından sırt çantasını alıp 10 yıl boyunca 40’tan fazla ülkeyi gezdi, farklı topluluklara karıştı, hikayeler biriktirdi. Şimdi ise bu yolculuk, unutulmaya yüz tutmuş toplulukların yaşamlarına yakından bakan sekiz bölümlük YOLCU adlı belgesel serisine dönüşüyor.

2026’nın ortasında yayına hazır hale gelecek belgeselin tanıtım çekimleri Kuzey Afrika’da tamamlanırken, ilk teaser da yayımlandı. Belgeselin çekimleri üç kıtaya, sekiz ülkeye ve dört mevsime yayılıyor. Moğolistan bozkırlarında geyiklerle birlikte yaşayan Duha Türkleri’nden Amazon ormanlarında şifalı bitkilerle hastalıkları iyileştiren Emberá yerlilerine, Tanzanya’da avcı-toplayıcı yaşamı sürdüren Hadzabe halkından Kuzey Afrika’da çöl geleneklerini yaşatan Berberilere uzanan bu yolculuk, kadim yaşamların izini sürüyor.

“Koşuyoruz ama nereye?”

YOLCU isimli belgesel, tüketimin, dikkat ekonomisinin ve hız çağının egemenliğinde savrulan modern insanı köklerine bakmaya davet ediyor. Modern bireyin zamanla uzaklaştığı değerleri yeniden hatırlatmayı amaçlıyor. İsmet Müstecep belgeselini şöyle tanımlıyor: “Bu proje benim için yolda gelişen anların kaydı. Kameramla ince ruhlu insanların hayatlarına misafir oluyorum. Onlardan öğrendiklerimizi en yalın haliyle izleyiciye yansıtmak istiyorum. 1 yıl içinde yayına hazır olacağız. Hem ulusal hem de uluslararası yayıncılarla görüşmelerim devam ediyor.”

Sinema yolculuğu İstanbul’un Balat semtinde başlayan İsmet Müstecep, bugüne kadar sırt çantasıyla 40’tan fazla ülkeyi gezdi. Uzun yıllardır belgesel serisi için araştırma yapan genç yönetmen, biriktirdiği öyküleri 8 bölümlük belgesel serisi YOLCU’da anlatıyor.