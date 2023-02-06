Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı hazırlıkları başladı

Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olarak dünyanın sayılı karnavalları arasına girmeyi başaran “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” düzenlendiği her yıl olduğu gibi yine binlerce yerli ve yabancı turisti Adana’ya çekmesi bekleniyor. Karnaval Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Türkiye Kültür Yolu Festivalleri” kapsamına da dâhil edilmesiyle birlikte çok daha zengin bir içerikle düzenlenecek.

Karnaval Komitesi’nden hazırlıklarla ilgili yapılan açıklamada "karnavalın ruhuna uygun" etkinlik projelerinin titizlikle değerlendirildiği belirtildi. Karnavalda etkinlik yapmak için yurt içinden ve yurt dışından birçok başvuru alındığı ifade edilen açıklamada, “Komitemiz tarafından uygun görülen etkinlik önerileri ve projeler www.nisandaadanada.com adresimizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ilerleyen tarihlerde duyurulacaktır” denildi. Karnavalın Fikir Önderi Ali Haydar Bozkurt, bu yıl karnaval ile iki bayramı arka arkaya yaşayacaklarını duyurdu. Bozkurt, “Bu yıl da büyük sürprizleri yaşatacağız” dedi.