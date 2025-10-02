Uluslararası Yed-i Velayet Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ana Hizmet Binası’nda düzenlenen ödül töreninde, Metehan’dan Mustafa Kemal Atatürk’e uzanan Türk tarihinin önde gelen şahsiyetlerine adanan yapımlar sinemaseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekli festival, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği tarafından organize edildi.

Programın açılışında yapay zekâ ile hazırlanan tematik filmler gösterildi. Ardından senaryo ve kısa film yarışmalarında dereceye giren eserler ödüllerini aldı. Metehan temasında “Gerçeğin Melodisi” ile Fatma İkra Taş, Bilge Kağan temasında “Taşın Bilge Sırrı” ile Yasin Erdoğan ve Atatürk temasında “Ses” ile İsmail Çelik en iyi senaryo ödüllerine layık görüldü.

Kısa film dalında ise “Çekiliş” En İyi Kurmaca, “Behand” En İyi Animasyon, “With My Name” En İyi Belgesel, “Çamaşır İpi” ise En İyi Deneysel Film ödülünü kazandı.

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, kültür ve sanatın kalkınmanın temel unsuru olduğunu belirterek, “Bir ülkenin gücü yalnızca ürettiği mallarla değil, ortaya koyduğu fikir ve değerlerle de ölçülür” dedi. Festival Başkanı Eda Sürmeli ise bugüne kadar 7 bin 600 eserin başvurduğunu ve sinemayla tarihî şahsiyetleri buluşturmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Bu yılki Onur Ödülü, “Kız Kardeşim Mamo” ve “Kar Kırmızı” gibi filmleriyle tanınan yönetmen Atalay Taşdiken’e verildi. Festival, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.