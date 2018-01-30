Ümit Ünal İstanbul Modern Sinema'da
İstanbul Modern Sinema, farklı kuşaklardan yönetmenleri ağırladığı "Yönetmenlerle Buluşma" programının beşincisinde Ümit Ünal'ı konuk ediyor.
İstanbul Modern Sinema'nın, beşincisini gerçekleştirdiği "Yönetmenlerle Buluşma" dizisinin bu yılki konuğu Ümit Ünal.
Program kapsamında, Ünal'ın “Teyzem”, “Hayallerim, Aşkım ve Sen”, “Piano Piano Bacaksız”, “9”, “Anlat İstanbul”, “Ara”, “Gölgesizler”, “Ses”, “Nar” filmleri gösterilecek.
Etkinlikte, Ümit Ünal'ın sineması, yönetmenliği ve senaryo yazarlığı üzerine, yönetmenin son filmi Sofra Sırları'nın da ele alındığı bir söyleşi düzenlenecek.
Sinema yazarı Müge Turan'ın moderatörlüğündeki söyleşiye Ümit ünal ve Demet Evgar katılacak. Söyleşi, 8 Şubat Perşembe günü, saat 19.00'da.